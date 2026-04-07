आज का पंचांग- 7 अप्रैल, 2026

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 07 Apr, 2026 06:32 AM
Aaj Ka Panchang: 7 अप्रैल 2026, मंगलवार वैशाख कृष्ण तिथि पंचमी (सायं 4.35 बजे तक) तथा तदोपरांत तिथि षष्ठी
विक्रमी सम्वत् : 2083, चैत्र प्रविष्टे 25, राष्ट्रीय शक सम्वत् 1948, दिनांक: 17 (चैत्र), हिजरी साल 1447, महीना शव्वाल, तारीख 18, सूर्योदय: प्रात: 6.13 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.47 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: ज्येष्ठा (7 अप्रैल दिन-रात तथा 8 को प्रात: 5.54 तक), तदोपरांत नक्षत्र मूला, योग: व्यतिपात (सायं 4.17 तक) तथा तदोपरांत योग वरियान, चंद्रमा: वृश्चिक राशि पर (7 अप्रैल दिन-रात तथा 8 को प्रात: 5.54 तक) तथा तदपोरांत धनु राशि पर प्रवेश करेगा, 7 अप्रैल दिन-रात तथा 8 को प्रात: 5.54 तक जन्मे बच्चे को ज्येष्ठा नक्षत्र की तथा तदपोरांत मूला नक्षत्र की पूजा लगेगी। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहू काल: बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य मीन में
चन्द्रमा वृश्चिक में
मंगल मीन में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र मेष में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में