Aaj ka Panchang 16th April 2026: वैशाख कृष्ण चतुर्दशी पर इंद्र योग का महासंयोग, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल का सटीक समय

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 16 Apr, 2026 07:54 AM

Aaj Ka Panchang आज का पंचांग 16 अप्रैल 2026: सनातन धर्म में पंचांग का विशेष महत्व है। आज यानी 16 अप्रैल 2026, गुरुवार को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज का दिन आध्यात्मिक साधना और भगवान श्रीहरि (विष्णु जी) की आराधना के लिए अत्यंत...

Aaj Ka Panchang आज का पंचांग 16 अप्रैल 2026: सनातन धर्म में पंचांग का विशेष महत्व है। आज यानी 16 अप्रैल 2026, गुरुवार को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आज का दिन आध्यात्मिक साधना और भगवान श्रीहरि (विष्णु जी) की आराधना के लिए अत्यंत फलदायी माना जा रहा है। आज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और इंद्र योग का सुंदर संगम बन रहा है, जो धार्मिक कार्यों की सिद्धि के लिए श्रेष्ठ है।

आज का पंचांग विवरण (16 अप्रैल 2026)

विक्रम संवत: 2083

मास: वैशाख (कृष्ण पक्ष)

तिथि: चतुर्दशी (भगवान शिव और विष्णु की उपासना का दिन)

नक्षत्र: उत्तर भाद्रपद (दोपहर 01:59 तक, इसके बाद रेवती)

योग: इंद्र (विजय और सफलता का योग)

करण: शकुनि

वार: गुरुवार (बृहस्पति देव का दिन)

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

सूर्य राशि: मेष (सूर्य अपने उच्च भाव में ऊर्जावान रहेंगे)

चंद्र राशि: मीन

सूर्योदय: प्रातः 05:55 बजे

सूर्यास्त: सायं 06:47 बजे

आज के शुभ और अशुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, किसी भी नए कार्य की शुरुआत शुभ मुहूर्त में करना लाभकारी होता है, जबकि राहुकाल में वर्जित माना गया है।

अभिजीत मुहूर्त (सबसे शुभ समय): दोपहर 11:55 AM से 12:47 PM तक।

अमृत काल: प्रातः 09:27 AM से 10:58 AM तक।

राहुकाल (त्यागने योग्य समय): दोपहर 01:58 PM से 03:34 PM तक। (इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें)

यमगण्ड: प्रातः 05:55 AM से 07:31 AM तक।

सावधानी और विशेष सुझाव

दिशाशूल: आज दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना अनिवार्य हो, तो घर से दही या जीरा खाकर निकलें।

विशेष: आज गुरुवार का दिन होने के कारण पीले वस्त्र पहनना और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके सौभाग्य में वृद्धि कर सकता है।