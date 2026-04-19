आज का पंचांग- 19 अप्रैल, 2026

Edited By Sarita Thapa,Updated: 19 Apr, 2026 07:37 AM
19 अप्रैल 2026, रविवार वैशाख शुक्ल तिथि द्वितीया (प्रात: 10.50 तक) तथा तदोपरांत तिथि तृतीया।
विक्रमी सम्वत् : 2083, वैशाख प्रविष्टे 6, राष्ट्रीय शक सम्वत् 1948, दिनांक: 29 (चैत्र), हिजरी साल 1447, महीना जिल्काद, तारीख 1, सूर्योदय: प्रात: 5.59 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.55 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र : भरणी (प्रात: 7.10 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र कृतिका, योग: आयुष्मान (रात 8.02 तक) तथा तदोपरांत योग सौभाग्य, चंद्रमा: मेष राशि पर (दोपहर 12.31 तक) तथा तदोपरांत वृष राशि पर प्रवेश करेगा। दिशा शूल : पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहू काल : सायं साढ़े चार से छह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: भगवान परशुराम जन्मोत्सव, छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जयंती, अक्षय तृतीया।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य मेष में
चन्द्रमा मेष में
मंगल मीन में
बुध मीन में
गुरु मिथुन में
शुक्र मेष में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में
