आज का पंचांग- 21 अप्रैल, 2026

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 21 Apr, 2026 07:30 AM
Aaj Ka Panchang: 21 अप्रैल 2026, मंगलवार वैशाख शुक्ल तिथि पंचमी (21-22 मध्य रात 1.20 तक) तथा तदोपरांत तिथि षष्ठी
विक्रमी सम्वत् : 2083, वैशाख प्रविष्टे 8, राष्ट्रीय शक सम्वत् 1948, दिनांक: 1 (वैशाख), हिजरी साल 1447, महीना जिल्काद, तारीख 3, सूर्योदय: प्रात: 5.57 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.56 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र : मृगशिर (रात 11.59 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र आर्द्रा, योग: शोभन (दोपहर 12.31 तक) तथा तदोपरांत योग अतिगंड, चंद्रमा: वृष राशि पर (दोपहर 1.01 तक), तथा तदोपरांत मिथुन राशि पर प्रवेश करेगा। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहू काल : बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: आद्य जगतगुरु श्री शंकराचार्य जयन्ती, सूरदास जयंती, राष्ट्रीय शक वैशाख मासारंभ।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य मेष में
चन्द्रमा वृष में
मंगल मीन में
बुध मीन में
गुरु मिथुन में
शुक्र वृष में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में