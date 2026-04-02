Edited By Niyati Bhandari, Updated: 02 Apr, 2026 08:42 AM

Aaj Ka Panchang 2nd April 2026 आज का पंचांग 2 अप्रैल 2026 (गुरुवार): हिंदू पंचांग के अनुसार आज का दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

Aaj Ka Panchang 2nd April 2026 आज का पंचांग 2 अप्रैल 2026 (गुरुवार): हिंदू पंचांग के अनुसार आज का दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

पंचांग विवरण

वार: गुरुवार

मास: चैत्र

पक्ष: शुक्ल पक्ष

तिथि: पूर्णिमा (सुबह लगभग 7:40 बजे तक)

नक्षत्र: हस्त (शाम लगभग 5:38 बजे तक)

योग: ध्रुव

करण: बव, बालव

सूर्य व चंद्र समय

सूर्योदय: लगभग 06:10 AM

सूर्यास्त: लगभग 06:39 PM

चंद्र राशि: कन्या

अशुभ समय

राहुकाल: 01:59 PM – 03:32 PM

शुभ संकेत

आज पूर्णिमा तिथि होने से पूजा, दान, जप-तप और धार्मिक कार्य अत्यंत शुभ माने जाते हैं। हस्त नक्षत्र साहस, कौशल और लक्ष्य पर ध्यान बढ़ाने वाला माना जाता है।

विशेष पर्व

आज हनुमान जयंती का पावन पर्व मनाया जा रहा है।

आज का सुझाव

पूजा-पाठ, हनुमान चालीसा पाठ, दान-पुण्य और आध्यात्मिक कार्यों के लिए दिन बहुत शुभ है। लेकिन राहुकाल में कोई नया काम शुरू करने से बचें।