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आज का पंचांग- 2 अप्रैल, 2026

Edited By Updated: 02 Apr, 2026 08:42 AM

aaj ka panchang 2nd april 2026

Aaj Ka Panchang 2nd April 2026 आज का पंचांग 2 अप्रैल 2026 (गुरुवार): हिंदू पंचांग के अनुसार आज का दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

Aaj Ka Panchang 2nd April 2026 आज का पंचांग 2 अप्रैल 2026 (गुरुवार): हिंदू पंचांग के अनुसार आज का दिन धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

पंचांग विवरण
वार: गुरुवार
मास: चैत्र
पक्ष: शुक्ल पक्ष
तिथि: पूर्णिमा (सुबह लगभग 7:40 बजे तक)
नक्षत्र: हस्त (शाम लगभग 5:38 बजे तक)
योग: ध्रुव
करण: बव, बालव

Aaj Ka Panchang

सूर्य व चंद्र समय
सूर्योदय: लगभग 06:10 AM
सूर्यास्त: लगभग 06:39 PM
चंद्र राशि: कन्या

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अशुभ समय
राहुकाल: 01:59 PM – 03:32 PM

शुभ संकेत
आज पूर्णिमा तिथि होने से पूजा, दान, जप-तप और धार्मिक कार्य अत्यंत शुभ माने जाते हैं। हस्त नक्षत्र साहस, कौशल और लक्ष्य पर ध्यान बढ़ाने वाला माना जाता है।

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विशेष पर्व
आज हनुमान जयंती का पावन पर्व मनाया जा रहा है।

आज का सुझाव
पूजा-पाठ, हनुमान चालीसा पाठ, दान-पुण्य और आध्यात्मिक कार्यों के लिए दिन बहुत शुभ है। लेकिन राहुकाल में कोई नया काम शुरू करने से बचें।

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