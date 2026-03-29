आपका राशिफल- 29 मार्च, 2026

मेष राशि वालों, आज आपके अंदर कुछ बड़ा करने की चाह जाग सकती है। काम में नई दिशा मिल सकती है, जिससे मन उत्साहित रहेगा। किसी करीबी का साथ आपके फैसलों को मजबूत बनाएगा।

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मेष राशि वालों, आज आपके अंदर कुछ बड़ा करने की चाह जाग सकती है। काम में नई दिशा मिल सकती है, जिससे मन उत्साहित रहेगा। किसी करीबी का साथ आपके फैसलों को मजबूत बनाएगा। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। सेहत बिगड़ सकती है, ख्याल रखें।

वृष राशि वालों, आज आपको स्थिर रहकर आगे बढ़ने की जरूरत है। जल्दबाज़ी में लिए गए फैसले उलझन पैदा कर सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन मिल सकता है। मित्रों के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। सेहत सही रहेगी।

मिथुन राशि वालों, आज आपके विचारों में नयापन झलकेगा। कोई रचनात्मक कार्य आपको पहचान दिला सकता है। दोस्तों से अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कामकाज और परिवार में तालमेल बनाकर चलें। माता जी की सेहत का ख्याल रखें।

कर्क राशि वालों, आज आपको अपने अंदर के डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी हिम्मत ही आपको सफलता दिलाएगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम किसी खास की सहायता से पूरे हो सकते हैं। सेहत को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें।

सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। ऑफिस में लोग आपके काम और व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकते हैं। कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है, जिसे नजरअंदाज न करें। संतान को मिली सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। सेहत का ख्याल रखें।

कन्या राशि वालों, आज आपको अपने काम की बारीकियों पर ध्यान देना होगा। छोटी सी गलती भी बड़ा असर डाल सकती है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। प्रेमी आज अपने मन की बात कह सकता है। सेहत के लिहाज़ से दिन सामान्य रहेगा।

तुला राशि वालों, आज रिश्तों में नई मिठास घुल सकती है। किसी पुराने विवाद के खत्म होने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे बेहतर होगी। घर में किसी के लिए विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है। संतान की सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

वृश्चिक राशि वालों, आज आपको अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना होगा। व्यापार करने वाले आज कुछ बदलाव करने के बारे में सोच सकते हैं। कोर्ट-कचहरी के मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। सेहत सही रहेगी।

धनु राशि वालों, आज आपके लिए दिन नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। यात्रा या नए संपर्क आपके लिए लाभकारी रहेंगे। काम में बदलाव के संकेत हैं, जो भविष्य में फायदा दे सकते हैं। आज अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें। सिरदर्द हो सकता है, ख्याल रखें।

मकर राशि वालों, आज आपको अपने काम को नए नजरिए से देखने की जरूरत है। युवा विदेश जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोच सकते हैं। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। प्रेमी के साथ यात्रा पर जाने का विचार बना सकते हैं। सेहत के लिहाज़ से दिन अच्छा रहेगा।

कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। नए प्रयोग आपको सफलता की ओर ले जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी अलग पहचान बन सकती है। घर में किसी बात पर बहस हो सकती है। बाहर का खाना न खाएं, पेट खराब हो सकता है।

मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। आप अपने भविष्य को लेकर गंभीर फैसले ले सकते हैं। किसी अपने का सहयोग आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। सेहत के प्रति सतर्क रहें।किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। सेहत के प्रति सतर्क रहें।