आज का राशिफल- 11 अप्रैल 2026

मेष राशि वालों आज आपकी नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा और ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं।

मेष राशि वालों आज आपकी नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा और ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के योग हैं। लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी, पार्टनर के साथ पुरानी यादें साझा करेंगे। छात्र अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए योग का सहारा लें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, जोड़ों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है।

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वृष राशि वालों आज व्यापार में नई साझेदारी से बड़ा लाभ होने के योग हैं। ऑफिस में अपने काम पर ध्यान दें और सहकर्मियों की राजनीति से खुद को दूर रखें। जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान बन सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज कड़ी मेहनत करनी होगी। आज आंखों में जलन या भारीपन महसूस हो सकता है।

मिथुन राशि वालों आज आपको धन के लेन-देन में बहुत सावधानी बरतनी होगी, अनजान व्यक्ति पर भरोसा न करें। बिजनेस में कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें। प्रेम संबंधों में वाणी पर संयम रखें, छोटी सी बात विवाद का रूप ले सकती है। छात्रों को शिक्षकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मानसिक तनाव के कारण सिरदर्द की शिकायत रह सकती है।

कर्क राशि वालों आज आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और लोग आपकी सलाह मानेंगे। रुके हुए सरकारी काम आज प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पूरे हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी। तकनीकी क्षेत्र के विद्यार्थियों को आज करियर में नई दिशा मिलेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है, लेकिन बाहर के खाने से परहेज करें।

सिंह राशि वालों आज आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और आय के नए स्रोत बनेंगे। व्यापार में बड़ा निवेश करने के लिए दिन उत्तम है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा, कोई उपहार मिल सकता है। जो छात्र विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है। आज कंधों या गर्दन में दर्द की समस्या हो सकती है।

कन्या राशि वालों आज ऑफिस में काम का बोझ अधिक रह सकता है, जिससे आप शाम को थकान महसूस करेंगे। व्यापारियों को आज सामान्य लाभ होगा, फिलहाल नए विस्तार से बचें। लव पार्टनर के साथ किसी बात पर गलतफहमी हो सकती है, खुलकर बात करें। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है। सेहत का ध्यान रखें, पेट संबंधी परेशानी होने का डर है।

तुला राशि वालों आज आपकी रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और कला के क्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा। व्यापारिक यात्राएं लाभदायक साबित होंगी। जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा और घर में सुख-शांति रहेगी। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के छात्र आज सफल होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन ठंडी चीजों के सेवन से बचें।

वृश्चिक राशि वालों आज आपको करियर में उन्नति के नए और आकर्षक अवसर प्राप्त होंगे। धन लाभ के प्रबल योग हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वैवाहिक जीवन में छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है, धैर्य रखें। छात्र अपनी लिखाई पर विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह न रहें, सुस्ती और थकान छाई रह सकती है।

धनु राशि वालों आज आपका दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा और आप कठिन चुनौतियों को आसानी से पार कर लेंगे। बिजनेस में कोई नई डील फाइनल हो सकती है। पार्टनर के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी। मेडिकल के छात्रों को उनकी मेहनत का मीठा फल मिलेगा। पुरानी बीमारी से राहत मिलने की पूरी संभावना है, ताजगी महसूस करेंगे।

मकर राशि वालों आज फिजूलखर्ची से बचें, वरना आपका बजट बिगड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है, अपने राज साझा न करें। लव लाइफ में आज कोई नया और सुखद मोड़ आ सकता है। छात्रों को आज अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। घुटनों के दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है।

कुंभ राशि वालों आज जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। जीवनसाथी के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं। प्रतियोगी छात्र आज अपनी तैयारियों को लेकर उत्साहित रहेंगे। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन रात को हल्का और सुपाच्य भोजन ही करें।

मीन राशि वालों आज का दिन मिला-जुला रहेगा, दोपहर के बाद कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। बिजनेस में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। पार्टनर के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें, वरना अनबन हो सकती है। आर्ट्स के विद्यार्थियों को आज अपनी प्रतिभा के लिए सराहना मिलेगी। त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है, सावधानी बरतें।

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