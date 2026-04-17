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Daily Horoscope: आज का दिन देगा 4 राशियों को सफलता के संकेत, जानें करियर, प्रेम और धन का हाल

Edited By Updated: 17 Apr, 2026 09:40 AM

aaj ka rashifal

​​​​​​​मेष: सितारा दोपहर तक एहतियात वाला, किसी पर ज्यादा भरोसा न करना ठीक रहेगा, मगर

मेष: सितारा दोपहर तक एहतियात वाला, किसी पर ज्यादा भरोसा न करना ठीक रहेगा, मगर बाद में हर फ्रंट पर कुछ न कुछ बेहतरी होगी।

वृष: सितारा दोपहर तक अर्थ दशा कंफर्टेबल रखेगा, सफलता साथ देगी, मगर बाद में किसी परेशानी के जागने का डर रहेगा।

मिथुन: सितारा दोपहर तक सरकारी काम संवारने तथा मान-सम्मान देने वाला, मगर बाद में अर्थ दशा बेहतर बनेगी।

कर्क: आम सितारा मजबूत जो आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, नेक कामों में रुचि, अर्थ दशा भी ठीक-ठाक रहेगी।

सिंह : सितारा दोपहर तक पेट में गड़बड़ी रख सकता है, मर्यादित खान-पान करें, मगर बाद में हर फ्रंट पर बेहतरी होगी।

कन्या : सितारा दोपहर तक कारोबारी दशा ठीक रखेगा, मगर बाद में आम हालात विपरीत बनेंगे, नुकसान का भी डर।

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तुला: सितारा दोपहर तक ढीला इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाना ठीक रहेगा, मगर बाद में समय बेहतर बनेगा।

वृश्चिक: सितारा दोपहर तक बेहतर, स्कीमें प्रोग्राम सिरे चढ़ेंगे, मगर बाद में समय मुश्किलों वाला बनेगा।

धनु : दोपहर तक समय कामयाबी वाला, मान-सम्मान की प्राप्ति, फिर बाद में किसी समस्या के हल होने की आशा बढ़ेगी।

मकर: दोपहर तक समय कामकाजी व्यस्तता तथा भागदौड़ रखेगा, फिर बाद में कामयाबी की राहें खुलेंगी।

कुंभ: सितारा दोपहर तक आमदन वाला, कारोबारी मोर्चा पर बेहतरी होगी, फिर बाद में आप हिम्मती उत्साही रहेंगे।

मीन : सितारा कारोबारी कामों के लिए बेहतर, कामकाजी प्लानिंग-प्रोग्रामिंग भी लाभ देगी, कोई बिगड़ा काम भी बनेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

 

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