Daily Horoscope: आज का दिन देगा 4 राशियों को सफलता के संकेत, जानें करियर, प्रेम और धन का हाल
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 17 Apr, 2026 09:40 AM
मेष: सितारा दोपहर तक एहतियात वाला, किसी पर ज्यादा भरोसा न करना ठीक रहेगा, मगर
मेष: सितारा दोपहर तक एहतियात वाला, किसी पर ज्यादा भरोसा न करना ठीक रहेगा, मगर बाद में हर फ्रंट पर कुछ न कुछ बेहतरी होगी।
वृष: सितारा दोपहर तक अर्थ दशा कंफर्टेबल रखेगा, सफलता साथ देगी, मगर बाद में किसी परेशानी के जागने का डर रहेगा।
मिथुन: सितारा दोपहर तक सरकारी काम संवारने तथा मान-सम्मान देने वाला, मगर बाद में अर्थ दशा बेहतर बनेगी।
कर्क: आम सितारा मजबूत जो आपको हर फ्रंट पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, नेक कामों में रुचि, अर्थ दशा भी ठीक-ठाक रहेगी।
सिंह : सितारा दोपहर तक पेट में गड़बड़ी रख सकता है, मर्यादित खान-पान करें, मगर बाद में हर फ्रंट पर बेहतरी होगी।
कन्या : सितारा दोपहर तक कारोबारी दशा ठीक रखेगा, मगर बाद में आम हालात विपरीत बनेंगे, नुकसान का भी डर।
तुला: सितारा दोपहर तक ढीला इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाना ठीक रहेगा, मगर बाद में समय बेहतर बनेगा।
वृश्चिक: सितारा दोपहर तक बेहतर, स्कीमें प्रोग्राम सिरे चढ़ेंगे, मगर बाद में समय मुश्किलों वाला बनेगा।
धनु : दोपहर तक समय कामयाबी वाला, मान-सम्मान की प्राप्ति, फिर बाद में किसी समस्या के हल होने की आशा बढ़ेगी।
मकर: दोपहर तक समय कामकाजी व्यस्तता तथा भागदौड़ रखेगा, फिर बाद में कामयाबी की राहें खुलेंगी।
कुंभ: सितारा दोपहर तक आमदन वाला, कारोबारी मोर्चा पर बेहतरी होगी, फिर बाद में आप हिम्मती उत्साही रहेंगे।
मीन : सितारा कारोबारी कामों के लिए बेहतर, कामकाजी प्लानिंग-प्रोग्रामिंग भी लाभ देगी, कोई बिगड़ा काम भी बनेगा।