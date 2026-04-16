लव राशिफल 17 अप्रैल- अजी रूठकर अब कहां जाइयेगा

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 17 Apr, 2026 07:24 AM
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आपके प्रेम संबंधों में रोमांस और विलासिता बढ़ेगी। साथी के साथ किसी खूबसूरत स्थान
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज आपके प्रेम संबंधों में रोमांस और विलासिता बढ़ेगी। साथी के साथ किसी खूबसूरत स्थान पर एकांत में समय बिताएंगे। ध्यान रखें संवाद में मधुरता बनाए रखें। सिंगल की छोटी सी गलतफहमी नए बन रहे रिश्ते में तनाव पैदा कर सकती है।
वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज का दिन बहुत खूबसूरत होने वाला है। प्रेम के प्रति एक अलग और आधुनिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। साथी के साथ छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन लाएं। मित्रों के माध्यम से सिंगल की लव लाइफ में प्रेम का आगमन हो सकता है।
मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज आपकी लव लाइफ में उत्साह बना रहेगा। साथी का प्यार आपको साहसी बनाएगा, जिससे आप उनके सामने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर पाएंगे। सिंगल का किसी पुराने मित्र के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है।
कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज लव लाइफ को लेकर साथी में तीव्रता और जुनून रहेगा। साथी के प्रति सुरक्षात्मक महसूस करेंगे। क्रश के प्रति सिंगल की ईमानदारी उनके रिश्ते को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।
सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज लव लाइफ में संवाद की मुख्य भूमिका रहेगी। आप और पार्टनर गहरे विषयों पर चर्चा करेंगे, जिससे लव बॉन्ड स्ट्रांग होगा। जो अपने साथी से ऊठ चुके हैं या सिंगल जो नए रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए सोशल मीडिया या तकनीक के माध्यम से कोई दिलचस्प सहचर मिल सकता है।
कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज अपनी प्राथमिकताओं में थोड़ा बदलाव करना होगा। साथी आपकी बौद्धिक क्षमता से प्रभावित होंगे। प्रेम जीवन के लिए कम समय मिलेगा। सिंगल के लिए समय अनुकूल है, नए रिश्ते की शुरुआत होगी।
तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) प्रेम के मामले में आज आप थोड़े व्यावहारिक रहेंगे। आज छोटी-छोटी बातों को दिल पर न लगाएं। शाम तक प्रेम संबंधों में सुधार होगा और आप एक सुखद समय बिताएंगे। सिंगल घरवालों के साथ अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं।
वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज साथी के प्रेम में गजब का जादू रहेगा, जो आपको आकर्षित करेगा और अपने मोहपाश में बांधे रखेगा। सिंगल बहुत संवेदनशील रहेंगे, क्रश के साथ एक गहरा आत्मिक जुड़ाव महसूस करेंगे।
धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) साथी के साथ पिछले कुछ दिनों से जो अनबन चल रही थी, वो आज सुलझ जाएगी। रोमांस के लिए दिन मजेदार है, खूब एंजॉय करने वाले हैं। कुंवारों के लिए विवाह के प्रस्ताव आने की संभावना है।
मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज का दिन आपसी विश्वास को मजबूत करने का है। कोई तीसरा व्यक्ति आपके प्यार में पागल होकर साथी के साथ अलगाव पैदा कर सकता है। सिंगल अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय घरवालों के साथ साझा करें, हल अवश्य निकलेगा।
कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज बैड पर साथी के साथ कुछ नया और रोमांचक अनुभव रहेगा। सद्भाव और संतुलन आपके रिश्ते की कुंजी है। गुप्त प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें। मैरिड कपल्स को सुखद समाचार मिलेगा।
मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज लव लाइफ में थोड़ी अहंकार की समस्या आ सकती है। अपने साथी की राय को महत्व दें। एक्स की स्थिति सिंगल को भावुक बना सकती है, उनकी सुरक्षा और देखभाल को लेकर चिंतित रहेंगे।