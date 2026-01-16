शंकराचार्य ने सनातन धर्म का ध्वज बुलंद रखा : शाह

Edited By Prachi Sharma, Updated: 16 Jan, 2026 09:20 AM

अहमदाबाद (प.स.): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीरवार को कहा कि आदि शंकराचार्य ने भारतीय पहचान को स्थापित किया और यह सुनिश्चित किया कि सनातन धर्म का ध्वज चारों दिशाओं में बुलंद रहे।

शाह ने आदि शंकराचार्य की ‘ग्रंथावली’ के गुजराती संस्करण का विमोचन करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्वास जताया कि अद्वैत वेदांत के आठवीं शताब्दी के विद्वान के संपूर्ण ग्रंथ गुजरात के युवाओं को इन्हें समझने में मदद करेंगे और उनके जीवन तथा कार्यों पर प्रभाव छोड़ेंगे।

अमित शाह ने कहा, “इन ग्रंथों में आपको उस समय के समाज में मौजूद सभी प्रश्नों के समाधान मिलेंगे।”

शंकरचार्य का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शंकराचार्य ने पैदल ही पूरे देश की यात्रा की और एक तरह से उन्होंने चलते-फिरते विश्वविद्यालय की भूमिका अदा की। गृह मंत्री ने कहा, “उन्होंने केवल पैदल यात्रा ही नहीं की, बल्कि भारत की पहचान स्थापित की, चारों दिशाओं में चार मठों की स्थापना की और ज्ञान के केंद्र बनाए।”









