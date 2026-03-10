आखिर क्या है हनुमान टेकरी मंदिर की खासियत? जहां टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर पहुंचे जय शाह

T20 World Cup 2026 : भारत की टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद जहां पूरे देश में जश्न का माहौल था, वहीं इस ऐतिहासिक पल के साथ एक खास आध्यात्मिक दृश्य भी देखने को मिला। टीम इंडिया के कप्तान Suryakumar Yadav, मुख्य कोच Gautam Gambhir और Jay Shah अहमदाबाद के...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

T20 World Cup 2026 : भारत की टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद जहां पूरे देश में जश्न का माहौल था, वहीं इस ऐतिहासिक पल के साथ एक खास आध्यात्मिक दृश्य भी देखने को मिला। टीम इंडिया के कप्तान Suryakumar Yadav, मुख्य कोच Gautam Gambhir और Jay Shah अहमदाबाद के प्रसिद्ध Hanuman Tekri Temple पहुंचे। यहां उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ पूजा-अर्चना कर भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया।

यह क्षण इसलिए भी खास माना गया क्योंकि क्रिकेट इतिहास में शायद पहली बार किसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी को मंदिर में ले जाकर पूजा की गई। कई लोगों ने इस घटना को जीत के बाद भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और आस्था से जोड़कर देखा।

भारत ने फाइनल मुकाबले में New Zealand national cricket team को 96 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया था। यह मैच दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मैदानों में से एक Narendra Modi Stadium में खेला गया था। जीत के बाद टीम के कुछ प्रमुख सदस्य मंदिर में दर्शन करने पहुंचे।

हनुमान टेकरी मंदिर कहां स्थित है

अहमदाबाद के मोटेरा क्षेत्र में स्थित Hanuman Tekri Temple आकार में भले ही बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी धार्मिक पहचान काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह मंदिर Narendra Modi Stadium के बिल्कुल पास स्थित है। जब इस मैदान को पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, तब भी यह मंदिर यहां मौजूद था। यानी यह मंदिर उस इलाके की पुरानी पहचान का हिस्सा रहा है।

स्टेडियम के पास होने से मिली खास पहचान

मोटेरा क्षेत्र के लोगों के लिए यह मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है। मैच के दिनों में कई क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम जाने से पहले यहां आकर भगवान के दर्शन करते हैं और अपनी पसंदीदा टीम की जीत की प्रार्थना करते हैं। इसी वजह से यहां अक्सर खेल और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिलता है।

मंदिर में बाल रूप में विराजमान हैं हनुमान जी

इस मंदिर की एक खास विशेषता यहां स्थापित हनुमान जी की मूर्ति है। यहां भगवान हनुमान को बाल रूप में स्थापित किया गया है, यानी उन्हें एक छोटे बच्चे के स्वरूप में दर्शाया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाल हनुमान का स्वरूप शक्ति, साहस और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से यहां प्रार्थना करने पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में साहस व सफलता मिलती है।

मंदिर का इतिहास और स्थानीय मान्यता

स्थानीय लोगों के अनुसार यह मंदिर काफी पुराने समय से यहां मौजूद है। जब मोटेरा इलाका अभी इतना विकसित नहीं हुआ था, तब भी यहां श्रद्धालु दर्शन करने आते थे। समय के साथ आसपास का क्षेत्र विकसित हुआ और बाद में यहां विशाल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हुआ, लेकिन मंदिर की धार्मिक पहचान और महत्व आज भी बरकरार है। आज यह मंदिर स्टेडियम के साथ अहमदाबाद की एक खास और रोचक पहचान बन चुका है।