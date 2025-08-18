Aja Ekadashi 2025: इस अजा एकादशी पर करें विशेष आरती, जीवन में भरेंगे खुशियों के रंग

Main Menu

Aja Ekadashi 2025:  हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। साल भर में 24 एकादशी आती हैं, जिनमें भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे करने से जीवन में सकारात्मकता, पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और विशेष आरती करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन यदि कोई व्यक्ति इस आरती के साथ पूजा का समापन करता है तो उसकी अधूरी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण हो जाती हैं।

PunjabKesari Aja Ekadashi 2025

Shri Vishnu Aarti श्री विष्णु आरती

ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे

ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी! जय जगदीश हरे।

भक्त जनों के संकट, क्षण में दूर करे॥

ॐ जय जगदीश हरे...

जो ध्यावे फल पावे, दुःख विनसे मन का।

स्वामी दुःख विनसे मन का।

सुख-सम्पत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का॥

ॐ जय जगदीश हरे...

मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी।

स्वामी शरण गहूं मैं किसकी।

तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी॥

ॐ जय जगदीश हरे...

तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी।

स्वामी तुम अन्तर्यामी।

पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी॥

ॐ जय जगदीश हरे...

तुम करुणा के सागर, तुम पालन-कर्ता।

स्वामी तुम पालन-कर्ता।

मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता॥

ॐ जय जगदीश हरे...

तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।

स्वामी सबके प्राणपति।

किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति॥

ॐ जय जगदीश हरे...

दीनबन्धु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे।

स्वामी तुम ठाकुर मेरे।

अपने हाथ उठा‌ओ, द्वार पड़ा तेरे॥

ॐ जय जगदीश हरे...

विषय-विकार मिटा‌ओ, पाप हरो देवा।

स्वामी पाप हरो देवा।

श्रद्धा-भक्ति बढ़ा‌ओ, संतन की सेवा॥

ॐ जय जगदीश हरे...

श्री जगदीशजी की आरती, जो कोई नर गावे।

स्वामी जो कोई नर गावे।

कहत शिवानन्द स्वामी, सुख संपत्ति पावे॥

ॐ जय जगदीश हरे...

PunjabKesari Aja Ekadashi 2025

Do these measures for happiness and prosperity सुख और समृद्धि के लिए करें ये उपाय

यदि आप अपने जीवन में आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो अजा एकादशी का व्रत आपके लिए विशेष फलदायी हो सकता है।

इस दिन पीले वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु को पीला भोग अर्पित करें।

जरूरतमंद को वस्त्र, भोजन या अन्न का दान करें।

तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें और ॐ विष्णवे नमः मंत्र का जाप करें।

एक नारियल लेकर भगवान को अर्पण करें फिर उसे किसी बहते जल में प्रवाहित करें।

PunjabKesari Aja Ekadashi 2025
 

