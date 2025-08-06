आज का राशिफल 8 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। रोजमर्रा की व्यस्त दिनचर्या में से आज कुछ समय अपने मन पसंद के

मूलांक – 1

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। रोजमर्रा की व्यस्त दिनचर्या में से आज कुछ समय अपने मन पसंद के कामों के लिए निकाल लेंगे। सामाजिक कार्यों में रुचि के चलते, सामाजिक स्तर पर अपनी नई पहचान बनेगी। पिता के साथ वैचारिक मतभेद होने की सम्भावना है।

उपाय- गायत्री मंत्र का जाप करें।



मूलांक – 2

मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी तरक्की देखकर कुछ ईर्ष्या रखने वाले सहकर्मी आपके खिलाफ अफवाह फैला कर आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने का प्रयास करेंगे। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहने की आवश्यकता है।

उपाय- शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें।



मूलांक – 3

मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें लेकिन उनका अनावश्यक दिखावा करने से बचें। आपके निजी मामलों पर किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप करना आपको पसंद नहीं आएगा। घर के किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे।

उपाय- केसर का तिलक लगायें।



मूलांक – 4

मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। दिन की शुरुआत में काम को लेकर भाग दौड़ लगी रहेगी परन्तु शीघ्र परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी। जिनको घर के अन्य सदस्यों के साथ बांट लें अन्यथा आपके कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं।

उपाय- सरस्वती माता की आराधना करें।



मूलांक – 5

मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। परिवार में किसी बड़े निर्णय को लेने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को आज कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। करीबी रिश्तेदार के साथ चल रही पुरानी अनबन आज सुलझ सकती है।

उपाय- फिटकरी से दांत साफ़ करें।



मूलांक – 6

मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में आप नेतृत्व की भूमिका निभायेंगे, जिससे अधिकारी वर्ग आपसे बहुत प्रभावित होगा। युगल प्रेमी आज अपने भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। युवा अपनी दिनचर्या में अनुशासन बनाकर रखेंगे जिससे खुद को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे।

उपाय- स्त्रियों का सम्मान करें।



मूलांक – 7

मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। आज अधिक सोच-विचार करने से कोई बड़ी व्यापारिक डील आपके हाथ से निकल सकती है। संतान की छोटी-मोटी गलतियों को नजर अंदाज करें। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखने से लाभ मिलेगा।

उपाय- गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।



मूलांक – 8

मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आलस्य के कारण किसी महत्वपूर्ण काम को कल पर न टालें अन्यथा भविष्य में इस काम के पूरे न होने के कारण परेशानी उठानी पड़ेगी। विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करने की सलाह दी जाती है।

उपाय- लोहा दान करें।



मूलांक – 9

मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। कामकाज को लेकर थोड़ी भागदौड़ लगी रहेगी। व्यापार में पिछली कुछ दिनों की अपेक्षा अधिक लाभ मिलने की सम्भावना है। मित्रों के साथ आज किसी मनोरंजक स्थान में घूमने का प्रोग्राम बन सकता है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

उपाय- प्रतिदिन शहद खाकर घर से बाहर निकलें।



आचार्य लोकेश धमीजा

वेबसाइट –www.goas.org.in