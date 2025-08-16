आज का राशिफल 17 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। सरकारी नौकरी कर रहे व्यक्तियों को मनपसंद स्थान में ट्रांसफर संबंधी शुभ सूचना प्राप्त होगी।

मूलांक – 1

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। सरकारी नौकरी कर रहे व्यक्तियों को मनपसंद स्थान में ट्रांसफर संबंधी शुभ सूचना प्राप्त होगी। जीवनसाथी के साथ किसी पारिवारिक समस्या को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है। अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें।

उपाय- राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।

मूलांक – 2

मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। आज का दिन चुनौतियों से भरा हुआ रहेगा। खर्चों की अधिकता के कारण आर्थिक तंगी महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपके खिलाफ कोई साजिश रचने की कोशिश करेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी आपसी तालमेल में कमी दिखाई देगी।

उपाय- घर में चांदी के बर्तन रखें और उनका उपयोग करें।

मूलांक – 3

मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। घर के बड़े सदस्यों के मान सम्मान का ध्यान रखने से उनका आशीर्वाद और स्नेह आपको मिलता रहेगा। संतान की किसी गलती पर उसको डांटने के बजाय, उनको दोस्ताना तरीके से समझाने की कोशिश करें।

उपाय- केले के वृक्ष की सेवा करें।

मूलांक – 4

मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। आज ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। व्यापार में अचानक धन लाभ की स्थिति बन जाएगी। सामाजिक कामों में आपके योगदान के चलते समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी।

उपाय- नीले रंग के वस्त्रों का परहेज़ करें।

मूलांक – 5

मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। प्राइवेट नौकरी कर रहे व्यक्ति, वेतन में वृद्धि पाने के लिए किसी नयी नौकरी की तलाश करेंगे। आपकी किसी जिद के कारण करीबी परिजन के साथ संबंधों में खटास आ सकती हैं। आपको सलाह दी जाती है कि किसी से भी बातचीत के दौरान अपने अहम को बीच में न आने दें।

उपाय- पानी वाला हरा नारियल मंदिर में दान करें।

मूलांक – 6

मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। व्यवसाय संबंधी कोई फैसला लेने में साझेदार के साथ असहमति बनेगी। आर्थिक मुद्दों पर काम करते समय बहुत सावधानी बरतें। दूसरों के मामलों में अधिक हस्तक्षेप करने से बचें, अन्यथा आप अपने लिए कोई परेशानी खड़ी कर लेंगे।

उपाय- उबले आलू सफ़ेद गाय को खिलाएं।

मूलांक – 7

मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में विपरीत स्थिति से निपटने के लिए धैर्य और संयम का उचित इस्तेमाल करेंगे। साझेदारी में किए गए काम से आपको सफलता मिलेगी। करीबी रिश्तेदार के साथ चल रही अनबन को आज दूर करने का प्रयास करें।

उपाय- मंदिर की छत पर एक तिकोना झंडा लगायें।

मूलांक – 8

मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। कानूनी मामलों में सफलता मिलने की उम्मीद है। किसी भी नए काम में पैसा निवेश करते समय अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। युवा व्यवस्थित दिनचर्या रखने की कोशिश करेंगे, जिससे खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय- मांस-मछली का सेवन न करें।

मूलांक – 9

मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। किसी पुराने मित्र से आज बहुत समय बाद मुलाकात होगी। भावुकता में आकर बिना सोचे समझे दूसरों की योजनाओं का अनुसरण करने से नुकसान उठाना पड़ेगा। अविवाहितों के लिए विवाह का कोई अच्छा रिश्ता आएगा।

उपाय- लाल रंग के वस्त्र धारण करें।



आचार्य लोकेश धमीजा

वेबसाइट –www.goas.org.in

