आज का राशिफल 25 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। कारोबार में लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

मूलांक – 1

मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। कारोबार में लाभ मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बैंक से लिए लोन से आज मुक्ति मिलने की सम्भावना है। परिजन की नाराज़गी को दूर करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे।

उपाय- सत्यनारायण भगवान की कथा सुने।



मूलांक – 2

मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। पारिवरिक कामों को लेकर व्यस्तता बनी रहेगी। युवा अपने भविष्य संबंधी योजनाओं पर घर के बड़ों के साथ विचार विमर्श करेंगे। महिलाएं घर के कामों में खुद को व्यस्त रखेगी। शाम को जीवनसाथी के साथ घर में काम आने वाली वस्तुओं की शॉपिंग करेंगे।

उपाय- ॐ नमः शिवाय का जाप करें।



मूलांक – 3

मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। पुश्तैनी जायदाद को लेकर घर के सदस्यों के बीच महत्वपूर्ण चर्चा होगी। कारोबार के विस्तार को लेकर साझेदार के साथ कुछ प्लानिंग करेंगे। किसी जरूरतमंद रिश्तेदार की आर्थिक सहायता करेंगे, जिस से आपसी संबंधों में मजबूती आएगी।

उपाय- गुरुजनों एवं बड़ों का आशीर्वाद लें।



मूलांक – 4

मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। बनते कामों में कुछ रुकावट आने से मन विचलित होगा। अपनी परेशानी को किसी करीबी के साथ साझा करने से मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। ऑफिस के काम समय पर पूरा नहीं होने के कारण अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है।

उपाय- खोटे सिक्के जल में प्रवाहित करें।



मूलांक – 5

मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते समय वाणी पर नियंत्रण रखें। कारोबार में अधीनस्थों के उचित सहयोग से उत्पादन क्षमता को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। घर का वातावरण आपके अनुकूल बना रहेगा।

उपाय- गणेश जी को मोदक अर्पित करें।



मूलांक – 6

मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। युवाओं को सलाह दी जाती है कि घर के बड़ों के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें, उनके अनुभव से आज आपको कुछ नया सिखने को मिलेगा जो आपके भविष्य में बहुत काम आएगा। अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह का कोई अच्छा प्रस्ताव आएगा।

उपाय- कपूर की टिक्की जल में प्रवाहित करें।



मूलांक – 7

मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। युवा वर्ग अपनी दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। अपनी पारिवारिक परेशानियों को कारोबार पर हावी ना होने दें। आय और व्यय दोनों में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

उपाय- तिल का तेल दान करें।



मूलांक – 8

मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। संतान का अनुशासित रखने के लिए कुछ कड़े कदम उठा सकते हैं। घर के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल बना रहने से घर की व्यवस्था उचित रहेगी। साझेदारी के व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। नयी प्रॉपर्टी में निवेश का विचार बन सकता है।

उपाय- बजरंग बाण का पाठ करें।



मूलांक – 9

मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज किसी को पैसा उधार देने से बचें। घर में मेहमानों के आने से ख़ुशी का माहौल बनेगा। किसी दूसरे के व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप करने से बचें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को मनोवांछित परिणाम मिलेंगे।

उपाय- शिवलिंग पर गुलाब के फूल अर्पित करें।



आचार्य लोकेश धमीजा

वेबसाइट –www.goas.org.in