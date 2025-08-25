Main Menu

आज का राशिफल 26 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। प्रॉपर्टी की खरीद बेच से संबंधित कोई काम आज बनता नज़र आएगा। किसी को पैसा उधार देने से बचें अन्यथा उधार दिया पैसा वापसी मिलने की उम्मीद कम है। पिता के साथ आज किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद होने से वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है।
उपाय- आदित्य हृदयम का पाठ करें।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। परिजनों के साथ आपसी तालमेल अच्छा बना रहेगा। व्यावसायिक गतिविधियों में तेज़ी आने की उम्मीद है। युवाओं को व्यर्थ की गतिविधियों में पड़कर अपने करियर के साथ खिलवाड़ करने से बचने की सलाह दी जाती है।
उपाय- चांदी धारण करें।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। घर के बड़ों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें, ऐसा करने से खुद के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। घर का वातावरण सुखद बना रहेगा। फोन के माध्यम से अपने व्यावसायिक साझेदारों के साथ संपर्क में रहने की आवश्यकता है।
उपाय- गुरुजनों और वरिष्ठ लोगों से आशीर्वाद लें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। निवेश संबंधी कामों में अधिक सावधानी से सोच-विचार कर के ही कोई निर्णय लें। प्राइवेट नौकरी कर रहे व्यक्तियों को अपने दैनिक कामों को पूरा करने में दिक्कत आएगी जिस से तनाव बना रहेगा। युवा कोई विदेशी भाषा सीखने का प्रयास करेंगे।
उपाय- रसोई में बैठकर भोजन करें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने के लिए घर के बड़ों की सलाह से कोई नई दिशा प्राप्त करेंगे। परिजन के साथ गलतफहमी की वजह से चल रही अनबन को आज दूर करने में सफलता मिलेगी। अनजान व्यक्तियों के साथ अधिक व्यावहारिक होने से बचें।
उपाय- घर में चौड़े पत्ते वाले पौधे न रखें।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। बनते कामों में विघ्न पड़ेगा, जिस कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा। संतान की संगति पर नज़र रखे, ख़राब संगति के सानिध्य में आने से वे अपने भविष्य के लक्ष्यों से भटक सकते हैं। कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिकारीयों की सलाह आपके बहुत काम आएगी।
उपाय- दुर्गा सप्तशती का पाठ करें।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों के प्रति आपकी रुचि आपके व्यवहार को सकारात्मक बनाएगी। अगर होम लोन लेने का विचार बन रहा है, तो आपको सलाह दी जाती है कि अपने सामर्थ्य अनुसार ही लोन लें।
उपाय- काले-सफ़ेद तिल शिवलिंग पर अर्पित करें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आलस्य को आज खुद पर हावी न होने दें। प्रॉपर्टी का काम कर रहे व्यक्तियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। कारोबार में नयी मशीनरी खरीदने से आपके उत्पादन में तेज़ी आएगी और मनोवांछित लाभ मिलने की सम्भावना है।
उपाय- मछलियों को आटे की गोलियां खाने को दें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। कार्यक्षेत्र में अपनी बौद्धिक क्षमता से कोई उलझा काम बनाएंगे। व्यावसायिक निर्णय लेते समय जल्दबाज़ी न करें अन्यथा कोई सौदा विपरीत फल दे सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई मामूली परेशानी भविष्य में बड़ा रूप धारण कर सकती है।
उपाय- हनुमान जी को सिन्दूर और चोला अर्पित करें।
 
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in

