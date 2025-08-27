Main Menu

आज का राशिफल 28 अगस्त, 2025- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

27 Aug, 2025

ank jyotish rashifal

मूलांक – 1 मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। साझेदार के साथ चल रही किसी परेशानी का बातचीत के माध्यम से समाधान

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

मूलांक – 1
मूलांक 1, 10, 19, व 28 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्य देव करते हैं। साझेदार के साथ चल रही किसी परेशानी का बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सामंजस्य बना रहेगा। व्यापार में कुछ नए ऑर्डर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी छुपी प्रतिभा खुद का सब के सामने आएगी।
उपाय- रविवार के दिन नमक रहित भोजन करें।

मूलांक – 2
मूलांक 2, 11, 20 और 29 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व चन्द्र देव करते हैं। विद्यार्थी वर्ग को व्यर्थ की गतिविधियों से दूर रह कर अपनी पढ़ाई में फोकस रहने की जरूरत है। पारिवारिक व्यवस्था को उचित बनाये रखने के लिए माता की सलाह आपके बहुत काम आएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा।
उपाय- सफेद चीजों का दान करें।

मूलांक – 3
मूलांक 3, 12, 21, 30 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बृहस्पति देव करते हैं। कारोबार के विस्तार संबंधी योजनाओं पर काम करेंगे। किसी भी परेशानी में घर के अनुभवी सदस्यों का मार्गदर्शन लेना उचित निर्णय होगा। खर्चों की अधिकता रहेगी, आपको सलाह दी जाती है कि बजट बना कर चलें।
उपाय- पूर्वजों की बनाई परंपराओं का पालन करें।

मूलांक – 4
मूलांक 4, 13, 22 और 31 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व राहु देव करते हैं। भावनाओं में आकर किसी को अपनी निजी बातों की जानकारी न दें, अन्यथा वो आपकी निजी बातों को सार्वजनिक कर सकता है। किसी की सलाह पर अमल करने से पहले उसकी सलाह के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करने की कोशिश करें।
उपाय- ससुराल पक्ष से संबंध मधुर रखें।

मूलांक – 5
मूलांक 5, 14 और 23 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व बुध देव करते हैं। अविवाहित व्यक्ति के लिए विवाह का उत्तम प्रस्ताव आएगा। कारोबारी संपर्कों में मजबूती आएगी। व्यक्तिगत कामों की अधिकता रहेगी, जिस कारण कार्यक्षेत्र में ध्यान कम दे पाएंगे। आय और व्यय में तालमेल बनाए रखने की जरूरत है।
उपाय- मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगायें।

मूलांक – 6
मूलांक 6, 15 और 24 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। आज शुरू किये गए अधिकतर काम बिना किसी रूकावट के संपन्न करने में सफलता मिलेगी। घर का माहौल खुशनुमा बनाकर रखने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी, जिससे सभी सदस्यों के बीच आपसी प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा।
उपाय- नहाने के पानी में गुलाब जल डालें।

मूलांक – 7
मूलांक 7, 16 और 25 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व केतु देव करते हैं। अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए, खुद को नकारात्मक माहौल से अलग रखें। कार्यक्षेत्र में चल रही राजनीति से बचकर रहने की आवश्यकता है, आज संभव है कि आपके किए काम का पूरा क्रेडिट कोई और ले जाए।
उपाय- केले का दान करें।

मूलांक – 8
मूलांक 8, 17 और 26 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। आज का दिन सामान्य रूप से व्यतीत होगा। कारोबार में आलस्य या मौज-मस्ती में समय बर्बाद करने से महत्वपूर्ण अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय, खुद के निर्णयों को प्राथमिकता देना आपके लिए लाभ का कारण बनेगा।
उपाय- काली चींटियों को आटा दें।

मूलांक – 9
मूलांक 9, 18 और 27 दिनांक को जन्म लेने वाले जातकों का प्रतिनिधित्व मंगल देव करते हैं। आज खर्चों में वृद्धि की संभावना है, आपको सलाह दी जाती है कि अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए उचित बजट बनाकर चलें। किसी नए व्यवसाय में पैसा लगाने से बचें। घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। प्रॉपर्टी को लेकर घर के सदस्यों के बीच चर्चा होगी।
उपाय- बजरंग बाण का पाठ करें।
 
आचार्य लोकेश धमीजा
वेबसाइट –www.goas.org.in 

