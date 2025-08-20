Aries 2025 Prediction: मेष राशि वालों के लिए बड़ी भविष्य, अगले 4 महीने में होंगे बड़े बदलाव

Aries 2025 Prediction: मेष राशि वालों अब आपका भाग्य बदलने वाला है और अगले साढ़े चार महीने यानी 15 अगस्त से 31 दिसंबर तक का समय जो है। वह आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Aries 2025 Prediction: मेष राशि वालों अब आपका भाग्य बदलने वाला है और अगले साढ़े चार महीने यानी 15 अगस्त से 31 दिसंबर तक का समय जो है। वह आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। अब कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जिंदगी अब पूरी तरह बदल जाएगी। मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती भी चल रही है और शनि देव उल्टी चाल में भी हैं। कई ग्रह मिलकर अब मेष राशि वालों की जिंदगी में नया खेल रचने वाले हैं। यह समय आपके लिए नई दिशा, नई सोच और नए मौके लेकर आ रहा है या आप पर निर्भर करता है कि आप इन लोगों को कैसे कैश करते हैं। कई ग्रह मिलकर आप पर मेहरबान रहने वाले हैं और यह आप पर निर्भर करता है कि उन ग्रहों का ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाते हैं।

आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में गोचर कर रहे होते हैं, वही कुंडली में आपकी चंद्र राशि होती है। जिन लोगों का नाम चु, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो अथवा आ से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। अब 31 दिसंबर तक मेष राशि वालों की जिंदगी में कई करिश्मे भी होने वाले हैं। अगर आप बिजनेसमैन है तो को बड़ा सौदा फाइनल हो सकता है। बिजनेस में कोई नया पार्टनर भी मिल सकता है. रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ट्रांसफर, प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। नई जॉब के योग भी बनेंगे. आपकी मेहनत रंग लाएगी।

लव लाइफ की बात करें तो जो अकेले हैं, उन्हें पार्टनर मिल सकता है और जो रिलेशनशिप में है, उनके रिश्ते और गहरे होंगे। शादी के योग भी बनेंगे। फैमिली लाइफ की बात करें तो पुराने तनाव खत्म होंगे। घर में कोई शुभ काम हो सकता है और भी बहुत कुछ है आपकी लाइफ में जो 31 दिसंबर तक होने वाला है। शुरुआत नवग्रह में गुरु का दर्जा हासिल बृहस्पति की चाल से करते हैं।

देवगुरु बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और वह अतिचारी अवस्था में है यदि तीन गुना तेज रफ्तार में चल रहे हैं। 18 अक्तूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे जो देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है। उच्च राशि में आकर बृहस्पति हमेशा परम बलशाली हो जाते हैं। 11 नवंबर को गुरु कर्क राशि में वक्री अवस्था में चले जाएंगे, यानि उल्टी चाल चलेंगे। फिर साल के अंत में 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति उल्टी चाल में ही फिर से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे यानी देवगुरु बृहस्पति मेष राशि वालों के लाइफ पर जबरदस्त असर डालने वाले हैं।

गुरु के अतिचारी होने की वजह से वह आपके नवम, बारहवें, एकादश और सप्तम भाव का फल देंगे। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। रुके हुए काम जल्द पूरे होंगे। जीवन में अपार धन लाभ की प्राप्ति होगी। आपके अधूरे पड़े कामों में तेजी आएगी। कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल होने के योग हैं। व्यापार में अच्छा लाभ और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का मौका मिलेगा।

देव गुरु बृहस्पति के बाद अब शनि देव की बात करते हैं। शनि देव 13 जुलाई 2025 से उल्टी चाल चल रहे हैं और 28 नवंबर 2025 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती भी चल रही है और ऊपर से शनि उल्टी चाल में भी रहेंगे। मेष राशि वालों के लिए शनि देव लोहे के पाए में भी रहेंगे। जो लोग मेहनती हैं, शनि उन्हें उन्नति और पहचान देता है। लेकिन जो शॉर्टकट लेना चाहते हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। नौकरी में ट्रांसफर या अचानक जिम्मेदारियों में बदलाव हो सकता है। इस दौरान आपको सलाह दी जाती है कि कानूनी मामलों से बचें और विवादों से दूरी बनाएं।

राहु और केतु यह दोनों ग्रह अगले साढ़े चार महीना के दौरान कोई राशि परिवर्तन नहीं करने वाले। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में गोचर करते रहेंगे। लेकिन 31 दिसंबर तक सूर्य 4 बार राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल, बुध, शुक्र का राशि परिवर्तन भी होगा। चंद्रमा तो हर अधाई दिन के बाद अपनी राशि बदल लेते हैं। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। यह दोनों ग्रहण भी मेष राशि वालों की लाइफ पर असर डालेंगे। ग्रहों का यह परिवर्तन अगले साढ़े चार महीनों के दौरान मेष राशि वालों की जिंदगी के अलग-अलग पहलू पर गहरा असर डालने वाला है।

करियर और नौकरी

कार्यस्थल पर आपका पूरा डंका बजेगा। आपके सीनियर ऑफिसर आप पर मेहरबान रहेंगे। हालांकि काम का प्रेशर भी रहेगा और आपको काम की कसौटी पर रखा जाएगा लेकिन आप इस कसौटी पर बिल्कुल खरे उतरेंगे जिससे आपके करियर को नए पंख भी लगेंगे। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय शुभ है। कोई नया व्यापार शुरू करने का सोच रहे हैं, तो शुभ ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में आएगी। लेकिन निवेश सोच-समझकर करें। जल्दबाजी में किया गया निवेश आपको बाद में दिक्कत भी दे सकता है। थोड़े निराश भी दे सकता है. इसलिए मार्केट की पूरी स्टडी और प्लानिंग के बाद ही निवेश करें। अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा और खूब बड़ी डील भी आप फाइनल कर सकते हैं. बिजनेस को विस्तार देने में भी आप कामयाब रहेंगे।

पढ़ाई और कंपटीशन

मेष राशि के विद्यार्थियों को गुरु की दृष्टि का लाभ मिलेगा। संघर्ष रहेगा, लेकिन जो मेहनत करेगा, वही सफल होगा। प्रतियोगी परीक्षा में आपकी मेहनत रंग लाएगी और विदेश जाकर पढ़ाई करने का आपका सपना भी पूरा हो सकता है।

लव लाइफ और मैरिड लाइफ

शुक्र का साथ आपको रोमांटिक समय देगा। यदि लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं तो अब विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों में नई ताजगी आएगी। नई मजबूती आएगी। अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने करने का कार्यक्रम भी आप बना सकते हैं और मैरिड लाइफ में भी जो गलतफहमी चल रही थी, वह दूर होने से आप एक दूसरे के इमोशनली और करीब आएंगे।

राहु की स्थिति विदेश से जुड़े मामलों को गति देगी। कोई आवेदन पहले अटका था तो अब स्वीकृति मिल सकती है। यानी विदेश जाने का आपका सपना साकार हो सकता है और विदेश में PR पाने में भी आप कामयाब रह सकते हैं। विदेश से जुदा अगर आप कारोबार करते हैं, तो उसमें सफलता मिलने के चांस बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन थोड़ा हेल्थ के मोर्चे पर आपको सावधान रहना होगा और गुप्त शत्रुओं की साजिशों से भी तर्क रहना होगा क्योंकि गुप्त शत्रु आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ आपकी छवि को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। शनि और केतु की स्थिति के कारण कमर, घुटनों और त्वचा से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। छोटे-मोटे हेल्थ इश्यू रहेंगे लेकिन कोई गंभीर स्वास्थ्य संकट नहीं आएगा।

आपकी राशि के स्वामी मंगल आने वाले महीनों में कई बार राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल की स्थिति कभी-कभी आपकी गुस्से की प्रवृत्ति बढ़ा सकती है, खासकर जब वे नीच राशि में होंगे या शनि के साथ दृष्टि संबंध में होंगे। हालांकि, कई बार मंगल आपको ऊर्जा और साहस देंगे। जिससे आप नई शुरुआत करने की हिम्मत जुटा पाएंगे।

अगले साढ़े चार महिनों के दौरान आपको आकस्मिक धनलाभ की प्राप्ति हो सकती है। मतलब जो धन आपका फंसा हुआ था वो मिल सकता है। साथ ही इस साल आप प्रॉपर्टी या वाहन भी खरीद सकते हैं। जो योजना आपकी अटकी हुई थी उसमें आपको सफलता मिल सकती है। वहीं व्यापार में भी आपको अच्छा धनलाभ हो सकता है। साथ ही व्यापार का विस्तार भी हो सकता है।

आपके आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत गहराई आएगी। धर्म-कर्म और अध्यात्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक और तीर्थ स्थलों की यात्राएं भी होगी। किसी संत महापुरुष का आपके आशीर्वाद भी मिलेगा।

गुरमीत बेदी

9418033344