जीवन में सुख और दुख हमेशा ही आते-जाते रहते हैं। कई बार मेहनत करने पर भी कोई काम पूर्ण नहीं होता। पारिवारिक सदस्यों में कलह रहता है। ज्योतिष के

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



How to increase your luck: जीवन में सुख और दुख हमेशा ही आते-जाते रहते हैं। कई बार मेहनत करने पर भी कोई काम पूर्ण नहीं होता। पारिवारिक सदस्यों में कलह रहता है। ज्योतिष के अनुसार कुछ ऐसे कार्य बताएं हैं जिन्हें करने से व्यापार में उन्नति, धन प्राप्ति, सदस्यों में एकता अर्थात प्रत्येक प्रकार की समस्याएं हल की जा सकती हैं। इन उपायों का प्रयोग करके आप भी अपना दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकते हैं-



नए काम, रोजगार, व्यापार या नौकरी के लिए जाते वक्त यदि परिवार की कोई भी स्त्री एक मुठ्ठी काले उड़द उस शख्स के सिर के ऊपर से घूमाकर कर जमीन पर छोड़े तो प्रत्येक काम में सफलता मिलती है। पर्स में कौड़ी रखना भी शुभ माना जाता है।



निर्धन, लाचार, बीमार और किन्नरों को दान देकर उनकी मदद जरुर करें। किन्नरों को दिए धन में से एक सिक्का वापस लेकर उसे कैश बॉक्स या तिजोरी में रखने से फायदा होता है।



काली हल्दी की एक गांठ शुभ मुहूर्त में लेकर घर में और व्यापारी अपने गल्ले में रखें तो आय में वृद्धि होती है।



रवि पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में बहेड़े की जड़ या एक पत्ता और शंखपुष्पी की जड़ लाकर चांदी की डिब्बी में रखने से घर में सुख-समृद्धि की बढ़ौतरी होती है और पारिवारिक सदस्यों में एकता बनी रहती है।



बरगद के पत्ते को गुरु पुष्य या रवि पुष्य योग में लाकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर घर की उस जगह पर रखें, जहां किसी की नजर न पड़े। ऐसा करने से प्रत्येक समस्या हल हो सकती है।



घर के मेन गेट के ऊपर भगवान श्रीगणेश की प्रतिमा या तस्वीर को इस तरह लगाएं कि उनका मुंह घर के अंदर की ओर हो। प्रतिदिन सुबह उस पर दूर्वा जरुर अर्पित करें।



पैसों से संबंधित काम सोमवार और बुधवार को करने से धन की वृद्धि और कारोबार में उन्नति होती है।