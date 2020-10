Profit and Loss in Market: शेयर मार्कीट में शुरू सप्ताह से रेटों में मजबूती का ट्रैंड बना रहेगा। बीच में 2 नवम्बर के बाजार पर नजर रखें क्योंकि इस दिन रेट टूट सकते हैं, किन्तु शायद मजबूती के रिएक्शन के कारण टूटन स्थिर न रह सके। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, बहुमूल्य पत्थरों, बहुमूल्य धातुओं में 2 नवम्बर को रेट झटका के साथ एक तरफ चल सकते हैं। वैसे सप्ताह के दौरान आम तौर पर उठापटक के बीच मजबूती का रुख बना रहने की आशा।

Astrology and Success In Market: मोटे तौर पर आलोच्य सप्ताह में तेजी का प्रभाव बना रहेगा-वैसे चलते बाजार में हलचल भी देखने को मिलेगी, इसलिए काम लिमिट का रखना ठीक रहेगा। इस सप्ताह में 30 अक्तूबर, 2 तथा 3 नवम्बर उठापटक वाले दिन-वैसे 2 नवम्बर बाजार झटका के साथ एक तरफ चल सकता है, ध्यान रखें।

