Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | RSS Meeting : संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चर्चा

RSS Meeting : संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चर्चा

Edited By Updated: 06 Jan, 2026 01:13 PM

bangladesh violence

मथुरा (एजैंसी):  वृंदावन स्थित केशव धाम में सोमवार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दो दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक का औपचारिक शुभारंभ हो गया। बैठक में संघ के शीर्ष नेतृत्व सहित देश भर के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। सोमवार को...

मथुरा (एजैंसी):  वृंदावन स्थित केशव धाम में सोमवार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दो दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक का औपचारिक शुभारंभ हो गया। बैठक में संघ के शीर्ष नेतृत्व सहित देश भर के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। सोमवार को इसमें बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चर्चा हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य देश की वर्तमान परिस्थितियों और संगठन के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना है। 

बैठक में संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले और सभी छह सह-सरकार्यवाह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त बैठक में संघ की कार्यकारिणी के विभिन्न प्रान्तों के वरिष्ठ प्रचारक और प्रतिनिधि भी शामिल हुए। केशव धाम परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और बैठक को पूरी तरह आंतरिक रखा गया है। सूत्रों के अनुसार, बैठक का एक प्रमुख एजेंडा ‘हिंदू सम्मेलन’ है।

 संघ का लक्ष्य अब देश के प्रत्येक गांव तक अपनी पहुंच बनाना है। इसके लिए गांव-गांव में हिंदू सम्मेलनों के आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की जा रही है। 

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!