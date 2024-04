Bangles Niyam: भूलकर भी न खरीदें इस दिन चूड़ियां नहीं तो पति पर छा जाएगा परेशानियों का साया

Edited By Prachi Sharma,Updated: 24 Apr, 2024 08:29 AM

Bangles Niyam: नई नवेली दुल्हन के चूड़ियों से भरे हाथ भला किसे अच्छे नहीं लगते हैं। छम -छम करती पायल और हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां दुल्हन ही नहीं किसी भी महिला की खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। सुहागन महिलाओं के सौभाग्य की निशानी की तरह चूडिय़ों को माना जाता है लेकिन आपको बता दें कि चूड़ियां पहनने के कुछ नियम होते हैं। चूड़ियों को लेकर बहुत सी मान्यताएं है कि इसे किस दिन खरीदना चाहिए किस दिन नहीं किस रंग की चूड़ियां पहननी चाहिए और किस रंग की नहीं। महिलाओं को हाथों में कितनी चूड़ियां पहननी चाहिए तो आज की इस आर्टिकल में जानेंगे इसके बारे में।

बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, एक सुहागिन महिला को मंगलवार और शनिवार के दिन कभी भी चूड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन चूड़ी खरीदना अशुभ माना जाता हैं। यदि आप इस दिन चूड़ियां खरीद कर पहनती हैं तो ये उनके जीवन में अशुभ परिणाम लेकर आते हैं। इसके दुष्प्रभाव से आपके पति पर दुर्भाग्य छाने लगता है और जीवन में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है लेकिन यदि आपको किसी वजह से इन दिनों में नयी चूड़ियां पहननी पड़ें। तो सबसे पहले ये चूड़ियां तुलसी माता को समर्पित करके अपने हाथों में पहनें। इससे इनका बुरा असर खत्म हो जाएगा।

अगर बात करें शुभ दिन की तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नई चूड़ियां खरीदने और पहनने के लिए सबसे अच्छा दिन रविवार और शुक्रवार को माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन नई चूड़ियां पहनने से पति का सुहाग हमेशा बना रहता है।

How many bangles should one wear in a hand हाथों में कितनी चूड़ियां पहननी चाहिए-

धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि शादीशुदा महिलाओं को आमतौर पर हाथों में 21 चूड़ियां पहननी चाहिए। यदि आप हाथों में 21 चूड़ियां नहीं पहनना चाहती तो प्रत्येक हाथ में उचित और समान मात्रा में सोने या चांदी से बनी 2 चूड़ियां पहन सकती है। वहीं आपको बता दें कि ज्योतिष नियम के अनुसार, एक नयी दुल्हन को कम से कम 40 दिनों तक चूड़ियां पहननी चाहिए और एक साल तक उन्हें कांच की चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। अगर आप नई चूड़ियां पहनती हैं तो इसे सुबह या शाम के समय पहनें। साथ ही याद रहे कि चूड़ी यदि कहीं से तिड़क जाए या टूट जाए तो उसे तुरंत हाथ से निकाल देना चाहिए। टूटी हुई चूड़ी पहनने से पति की बर्बादी दस्तक देती हैं।





इसके अलावा शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद, काले रंग और गहरे रंग की चूड़ियां भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए। इस रंग की चूड़ियां सुहागन महिलाओं के लिए अशुभ मानी जाती हैं। ये बुरी किस्मत लेकर आती हैं और इसका नकारात्मक असर आपके पति पर दिखाई देता हैं इसलिए जहां तक हो सके सुहागिन महिलाओं को सफ़ेद और काले रंग की चूड़ियों को पहनने से परहेज करना चाहिए।