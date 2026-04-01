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Chanakya Niti : चाणक्य नीति के अनुसार, इन आदतों से कभी खाली नहीं रहती तिजोरी

Edited By Updated: 01 Apr, 2026 01:20 PM

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Chanakya Niti : आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे, जिनकी नीतियां आज के आधुनिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। चाणक्य...

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Chanakya Niti : आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे, जिनकी नीतियां आज के आधुनिक युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। चाणक्य नीति में सुखी, समृद्ध और सफल जीवन जीने के कई गूढ़ रहस्य बताए गए हैं। चाणक्य का मानना था कि धन व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र होता है जो संकट के समय काम आता है। लेकिन लक्ष्मी जी चंचल स्वभाव की होती हैं। वे उन्हीं के पास रुकती हैं जो कुछ विशेष आदतों और अनुशासन का पालन करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी तिजोरी कभी खाली न रहे, तो चाणक्य नीति के अनुसार इन आदतों को अपने जीवन में उतारना अनिवार्य है।

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मधुर वाणी का प्रयोग
चाणक्य के अनुसार, जो व्यक्ति कटु वचन बोलता है, उसके पास कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। कड़वा बोलने वाले लोग अपने शत्रुओं की संख्या बढ़ाते हैं और समाज में सम्मान खो देते हैं। मधुर बोलने वाले व्यक्ति न केवल मित्र बनाते हैं, बल्कि व्यापार और कार्यक्षेत्र में भी लोगों का विश्वास जीतते हैं। विनम्रता और मधुर वाणी धन को आकर्षित करने का सबसे सरल माध्यम है।

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कड़ी मेहनत और आलस्य का त्याग
चाणक्य कहते हैं, "आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः" अर्थात आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है, वह कभी संपन्न नहीं हो सकता।  लक्ष्मी जी उन्हीं पर कृपा करती हैं जो सूर्योदय से पहले जागते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं।
मेहनती व्यक्ति अपनी तिजोरी को अपने पसीने की कमाई से भरता है, जो लंबे समय तक टिकती है।

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धन का संचय और मितव्ययिता
चाणक्य नीति के अनुसार, धन कमाना जितना जरूरी है, उससे कहीं अधिक जरूरी उसे बचाना है। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक तालाब का पानी रुके रहने पर खराब हो जाता है, उसी प्रकार धन का प्रवाह भी जरूरी है लेकिन वह व्यर्थ के दिखावे में नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए बचाकर रखता है, उसकी तिजोरी कभी खाली नहीं होती। अनावश्यक विलासिता पर खर्च करना दरिद्रता को आमंत्रण देना है।

धर्म और दान-पुण्य की भावना
हैरानी की बात लग सकती है लेकिन चाणक्य के अनुसार दान देने से धन घटता नहीं, बल्कि बढ़ता है। अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा दान-पुण्य या सामाजिक कार्यों में लगाना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर धन कमाता है, उसका वैभव स्थायी होता है। छल-कपट से कमाया गया धन कुछ समय के लिए सुख दे सकता है लेकिन वह अंततः विनाश का कारण बनता है।

लक्ष्य के प्रति गोपनीयता
चाणक्य का एक प्रसिद्ध श्लोक है कि अपनी योजनाओं और कार्यों को तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक वे पूरे न हो जाएं। अगर आप किसी बड़े आर्थिक लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, तो उसका ढिंढोरा न पीटें। दूसरों की ईर्ष्या या नजर आपके काम में बाधा डाल सकती है। शांत रहकर काम करने वालों की तिजोरी हमेशा भरी रहती है क्योंकि उनकी ऊर्जा लक्ष्य पर केंद्रित होती है।

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