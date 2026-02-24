Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Dhanu Rashifal 25 February : 25 फरवरी को धनु राशि वालों के साथ आखिर क्या होने वाला है ?

Dhanu Rashifal 25 February : 25 फरवरी को धनु राशि वालों के साथ आखिर क्या होने वाला है ?

Edited By Updated: 25 Feb, 2026 03:10 AM

dhanu rashifal 25 february

Dhanu Rashifal 25 February : आज 25 फरवरी 2026 है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सौभाग्य, विस्तार और आध्यात्मिक चेतना' का रहने वाला है। आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है जो ज्ञान, वृद्धि और प्रचुरता का कारक है। आज ग्रहों...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Dhanu Rashifal 25 February : आज 25 फरवरी 2026 है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सौभाग्य, विस्तार और आध्यात्मिक चेतना' का रहने वाला है। आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है जो ज्ञान, वृद्धि और प्रचुरता का कारक है। आज ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि आपके जीवन के कई रुके हुए पहिये अब तेज गति से घूमने वाले हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि 25 फरवरी को धनु राशि वालों के साथ आखिर क्या होने वाला है।

करियर और प्रोफेशनल लाइफ
धनु राशि वालों के लिए आज का दिन पेशेवर रूप से 'मील का पत्थर' साबित हो सकता है। यदि आप अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, तो आज आपको किसी बड़ी संस्था से बुलावा आ सकता है। आपके ज्ञान और अनुभव की आज कार्यस्थल पर प्रशंसा होगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को पदोन्नति या मनचाहा तबादला मिलने के संकेत हैं। बॉस आपकी दूरदर्शी सोच पर भरोसा करेंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन निवेश के विस्तार का है। यदि आप शिक्षा, पर्यटन, कानून या सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं, तो आज ग्राहकों की संख्या में भारी वृद्धि होगी। लंबी दूरी की व्यापारिक यात्राएं आज लाभदायक सिद्ध होंगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना बना रहे छात्रों को आज वीजा या एडमिशन से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपकी एकाग्रता चरम पर रहेगी।

आर्थिक राशिफल
आर्थिक दृष्टि से 25 फरवरी का दिन आपके लिए समृद्धि लेकर आ रहा है। आपको किसी पुराने निवेश से उम्मीद से कहीं ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। यदि कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा था, तो आज फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। बृहस्पति का प्रभाव आपको समझदारी भरे निवेश की ओर प्रेरित करेगा। आज आप सोना या फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगा सकते हैं। आप धार्मिक कार्यों, दान-पुण्य या किसी तीर्थ यात्रा की बुकिंग पर धन खर्च कर सकते हैं। यह खर्च आपको मानसिक संतोष देगा।

 प्रेम और पारिवारिक जीवन
धनु राशि वालों के लिए आज परिवार का माहौल किसी उत्सव जैसा रह सकता है। घर में बड़ों का मार्गदर्शन आपको बड़ी मुसीबत से निकाल लेगा। भाई-बहनों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। शाम को घर में किसी मांगलिक चर्चा या धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हो सकता है। जीवनसाथी के साथ वैचारिक गहराई बढ़ेगी। आप दोनों भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा करेंगे। यदि संबंधों में कोई खिंचाव था, तो आज वह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।

 स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में आज आप खुद को अपराजित महसूस करेंगे लेकिन कुछ छोटी सावधानियां जरूरी हैं। आप मानसिक रूप से बहुत सक्रिय रहेंगे, जिससे शारीरिक थकान महसूस नहीं होगी। खेलकूद या जिम जाने वालों के लिए आज प्रदर्शन बेहतर रहेगा। धनु राशि वालों को आज लीवर और कमर के निचले हिस्से का ध्यान रखना चाहिए। अधिक तैलीय भोजन से बचें।  आज आप आध्यात्मिक शांति का अनुभव करेंगे। शाम को थोड़ा समय एकांत या ध्यान में बिताएं, यह आपकी ऊर्जा को रीचार्ज कर देगा।

आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय

बृहस्पति देव की पूजा: आज भगवान विष्णु को पीले फूल और पीले फल अर्पित करें। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें।
दान: किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को चने की दाल या केसरिया कपड़े का दान करना आपके भाग्य को चार चाँद लगा देगा।
माथे पर तिलक: आज केसर या हल्दी का तिलक लगाकर ही घर से बाहर निकलें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!