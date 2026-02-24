AI Impact Summit में शर्ट उतार किया विरोध प्रदर्शन, यूथ कांग्रेस प्रमुख उदय भानु चिब गिरफ्तार

AI Impact Summit के दौरान भारत मंडपन में बिना शर्ट के हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में पूछताछ के कई दौर के बाद भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार चिब से लगभग 15 घंटे तक पूछताछ...

नेशनल डेस्क: AI Impact Summit के दौरान भारत मंडपन में बिना शर्ट के हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में पूछताछ के कई दौर के बाद भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार चिब से लगभग 15 घंटे तक पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और दिशा भटकाने का प्रयास किया। पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। यह इस मामले में 8वीं गिरफ्तारी है।

पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन भाजपा सरकार एवं प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों और “समझौते” को लक्षित था, लेकिन शांति भंग और सार्वजनिक स्थल पर अनुशासनहीनता के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले भाजपा ने इस शर्टलेस प्रदर्शन की निंदा करते हुए इसे “चरित्रहीन, निराधार और भावनाशून्य” बताया था। पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय प्रगति को कमजोर करने का प्रयास कर रही है।



उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि उनके लिए AI का अर्थ ‘Ambitious India’ या ‘Artifical Intelligence’ नहीं है बल्कि ‘Anti-India’ है। यह कांग्रेस नहीं, बल्कि अनुसूचित राष्ट्रीय कांग्रेस है। पूणावाला ने AI सम्मेलन की विश्व स्तर पर प्रशंसा का हवाला देते हुए कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र महासचिव और बड़ी तकनीकी कंपनियों के प्रमुखों सहित कई वैश्विक हस्तियों ने सम्मेलन की सराहना की है।

दूसरी ओर, युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन का बचाव करते हुए कहा कि यह शांतिपूर्ण था और इसका उद्देश्य एक “समझौता मोदी सरकार” की ओर ध्यान आकर्षित करना था। युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शेह नारायण ओझा ने कहा कि “हमारा संदेश और नारा स्पष्ट था कि प्रधानमंत्री ‘समझौता­शुदा’ हैं। हमने देश के विभिन्न हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज भी किया गया।” ओझा ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी नेता राहुल गांधी को एपस्टीन फाइल्स मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया और हाल ही में हुए भारत‑अमेरिका व्यापार समझौते की परिस्थितियों पर सवाल उठाए गए।

उन्होंने कहा, “हमारे प्रदर्शन का उद्देश्य सरकार को मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना था। हम युवाओं तक अपनी बात पहुँचाना चाहते थे। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे लिए भारत प्रधानमंत्री है, लेकिन हमारे लिए भारत जनता है।”