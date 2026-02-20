Dhanu Rashifal 21 February : 21 फरवरी का दिन, धनु राशि वालों के लिए अवसर और सतर्कता दोनों जरूरी

Dhanu Rashifal 21 February : 21 फरवरी 2026 का दिन धनु राशि के जातकों के लिए एक हाई-एनर्जी वाला दिन रहने वाला है। आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है, जो ज्ञान, विस्तार और भाग्य का प्रतीक है। आज ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि आपके सामने सुनहरे...

Dhanu Rashifal 21 February : 21 फरवरी 2026 का दिन धनु राशि के जातकों के लिए एक हाई-एनर्जी वाला दिन रहने वाला है। आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति है, जो ज्ञान, विस्तार और भाग्य का प्रतीक है। आज ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि आपके सामने सुनहरे अवसर तो आएंगे, लेकिन उनके साथ कुछ छिपी हुई चुनौतियां भी होंगी, जहां आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। धनु राशि वाले अपने साहसी स्वभाव और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते हैं। आज आपकी यही खूबियां आपको सफलता के शिखर पर ले जा सकती हैं, बशर्ते आप जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं।



करियर और पेशेवर जीवन

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन करियर के लिहाज से काफी गतिशील रहने वाला है। यदि आप लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट या नई नौकरी की तलाश में थे, तो आज सकारात्मक खबर मिल सकती है। विदेश से जुड़े व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए आज का दिन विशेष रूप से फलदायी है। आज ऑफिस में आपके सामने कुछ ऐसे प्रस्ताव आ सकते हैं जो दिखने में बहुत लुभावने होंगे। यहां आपको सतर्क रहना होगा। किसी भी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उसके 'नियम और शर्तों' को ध्यान से पढ़ें। आपके विरोधी आज सक्रिय हो सकते हैं। अपनी कार्ययोजनाओं को गुप्त रखें और दूसरों की गॉसिप का हिस्सा बनने से बचें।



आर्थिक स्थिति

आर्थिक रूप से आज का दिन लाभ और व्यय का मिला-जुला मिश्रण है। बृहस्पति की कृपा से आय के नए स्रोत बन सकते हैं। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो आज थोड़ा प्रयास करने पर वह वापस मिल सकता है। निवेश के मामले में आज 'रिस्क' लेने से बचें। यदि आप शेयर बाजार या रियल एस्टेट में बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। अचानक आने वाले खर्चों के लिए बजट बनाकर चलना ही बुद्धिमानी होगी। आज के दिन सोने या तांबे में निवेश करना आपके लिए भविष्य में लाभकारी सिद्ध हो सकता है।



पारिवारिक और सामाजिक जीवन

पारिवारिक मोर्चे पर आज आपको थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है। घर में किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। धनु राशि वालों की स्पष्टवादिता कभी-कभी कड़वी लग सकती है इसलिए आज अपनी वाणी पर संयम रखें। बड़े-बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य में आपकी भागीदारी आपको मानसिक सुकून देगी। मित्रों के साथ बिताया गया समय आपको तनावमुक्त करने में मदद करेगा।



प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन भावनाओं और समझदारी का संतुलन मांग रहा है। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन आपको उन्हें पर्याप्त समय देने की आवश्यकता है। काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर को नजरअंदाज करना विवाद का कारण बन सकता है। एक छोटा सा उपहार या प्यार के दो शब्द सब ठीक कर देंगे। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो आज भावनाओं का इजहार करने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन सामने वाले की प्रतिक्रिया का सम्मान करें। जल्दबाजी में कोई भी रिश्ता जोड़ना ठीक नहीं होगा।



स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति

स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप ऊर्जा से भरे रहेंगे लेकिन ओवर-एग्जर्शन से बचें। पैरों में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव की समस्या हो सकती है। भारी सामान उठाने या बहुत ज्यादा भागदौड़ करने से बचें। आज आप थोड़े बेचैन महसूस कर सकते हैं। अपनी मानसिक शांति के लिए योग या ध्यान का सहारा लें। प्रकृति के साथ कुछ समय बिताना आपके लिए टॉनिक का काम करेगा।



आज के लिए विशेष ज्योतिषीय उपाय



आज भगवान विष्णु या केले के वृक्ष की पूजा करें। पीला चंदन और पीले फूल अर्पित करना आपके भाग्य को मजबूत करेगा।



ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा।



किसी जरूरतमंद बच्चे को शिक्षा से जुड़ी सामग्री दान करें।

