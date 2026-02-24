Main Menu

Holashtak 2026: होलाष्टक में करें घर की विशेष सफाई, होली से पहले बाहर करें ये 6 अशुभ चीजें

holashtak

Vastu Tips Before Holi: रंगों का पर्व होली न केवल उत्सव और उमंग का प्रतीक है, बल्कि इसे नई शुरुआत का भी संकेत माना जाता है। वर्ष 2026 में रंगों वाली होली 4 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। होली से पहले घरों में साफ-सफाई की परंपरा सदियों से चली आ रही है।...

Vastu Tips Before Holi: रंगों का पर्व होली न केवल उत्सव और उमंग का प्रतीक है, बल्कि इसे नई शुरुआत का भी संकेत माना जाता है। वर्ष 2026 में रंगों वाली होली 4 मार्च 2026 को मनाई जाएगी। होली से पहले घरों में साफ-सफाई की परंपरा सदियों से चली आ रही है। धार्मिक मान्यताओं और वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कुछ विशेष वस्तुओं को हटाना बेहद जरूरी माना जाता है।

मान्यता है कि घर में पड़ी बेकार और टूटी-फूटी चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, जिससे जीवन में आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में होली से पहले इन 6 वस्तुओं को घर से बाहर कर देना शुभ माना जाता है।

PunjabKesari Holashtak

पुराने और फटे जूते-चप्पल
घर में लंबे समय से पड़े टूटे या अनुपयोगी जूते-चप्पल दरिद्रता और नकारात्मकता का प्रतीक माने जाते हैं। वास्तु के अनुसार, ऐसी वस्तुएं आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं और मानसिक तनाव बढ़ा सकती हैं। होली से पहले इन्हें घर से बाहर करना बेहतर होता है।

PunjabKesari Holashtak

सूखा हुआ तुलसी का पौधा
सनातन परंपरा में तुलसी का पौधा घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यदि तुलसी का पौधा सूख जाए, तो उसे घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। सूखी तुलसी नकारात्मकता को बढ़ा सकती है। ऐसे में उसे सम्मानपूर्वक हटाकर नया पौधा लगाना चाहिए।

 

PunjabKesari Vastu Tips Before Holi

पुराने कपड़े और खराब रंग
घर में रखे पुराने, अनुपयोगी कपड़ों को जरूरतमंदों को दान करना शुभ माना गया है। इससे घर में बरकत बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही होली खेलने के लिए पुराने या केमिकल युक्त खराब रंगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये त्वचा और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

PunjabKesari Vastu Tips Before Holi

टूटे शीशे और खंडित तस्वीरें
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में रखा टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है और जीवन में बाधाएं ला सकता है। यदि घर में कहीं भी टूटा कांच या शीशा हो तो उसे तुरंत हटाना चाहिए। इसके अलावा, देवी-देवताओं की टूटी या खंडित तस्वीरें घर में रखना भी अशुभ माना जाता है। इन्हें सम्मानपूर्वक विसर्जित कर देना चाहिए।

PunjabKesari Vastu Tips Before Holi

खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान
घर में पड़ा खराब या बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान न केवल जगह घेरता है, बल्कि वास्तु के अनुसार यह नकारात्मक प्रभाव भी बढ़ा सकता है। इससे स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। होली से पहले ऐसे सामान को ठीक करवा लें या हटा दें।

खंडित मूर्तियां
घर में रखी टूटी-फूटी या खंडित मूर्तियों को रखना अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसी मूर्तियों को सम्मानपूर्वक बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

PunjabKesari Holashtak

क्यों जरूरी है होली से पहले सफाई?
होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में घर की सफाई केवल भौतिक नहीं, बल्कि ऊर्जा स्तर पर भी शुद्धि का प्रतीक है। नकारात्मक वस्तुओं को हटाकर व्यक्ति अपने जीवन में नई शुरुआत और सकारात्मकता का स्वागत करता है।

होली 2026 से पहले घर की साफ-सफाई के दौरान इन छह वस्तुओं को हटाना शुभ माना जाता है। यह न केवल वास्तु के दृष्टिकोण से लाभकारी है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी सकारात्मक प्रभाव डालता है।

होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि जीवन में नई ऊर्जा और नई शुरुआत का अवसर भी है।

PunjabKesari Holashtak

