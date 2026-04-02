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Dhanu Rashifal 4 April : बरसेगा कुबेर का खजाना ! 4 अप्रैल को धनु राशि वालों के लिए धन प्राप्ति के 3 गुप्त मार्ग

Edited By Updated: 04 Apr, 2026 03:11 AM

dhanu rashifal 4 april

धनु राशि वालों के लिए पिछला कुछ समय आर्थिक खींचतान वाला रहा है, लेकिन 4 अप्रैल को ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि आपकी 'किस्मत का ताला' खुलने वाला है।

Dhanu Rashifal 4 April : धनु राशि वालों के लिए पिछला कुछ समय आर्थिक खींचतान वाला रहा है, लेकिन 4 अप्रैल को ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि आपकी 'किस्मत का ताला' खुलने वाला है। बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि आपके दूसरे (धन) और ग्यारहवें (लाभ) भाव को ऊर्जित कर रही है। तो आइए विस्तार से जानते हैं उन 3 गुप्त रास्तों के बारे में, जो आज आपकी दरिद्रता दूर कर सकते हैं:

पहला गुप्त मार्ग: अदृश्य निवेश और पुराना रिटर्न 
अक्सर हम कुछ ऐसे निवेश कर देते हैं जिन्हें समय के साथ भूल जाते हैं, या कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जिनकी कीमत का हमें अंदाजा नहीं होता। 4 अप्रैल को यही 'अदृश्य' मार्ग आपके लिए धन का दरवाजा खोलेगा। यदि आपने सालों पहले कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर या जमीन खरीदी थी और उसकी उम्मीद छोड़ चुके थे, तो आज वहां से बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। उसकी कीमत में अचानक आया उछाल आपके बैंक बैलेंस को बढ़ा देगा। परिवार के किसी बुजुर्ग के माध्यम से आपको कोई गुप्त धन या संपत्ति का हिस्सा मिल सकता है, जिसकी कानूनी प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई थी। आज वह बाधा दूर होगी और लक्ष्मी जी का प्रवेश आपके घर होगा।

दूसरा गुप्त मार्ग: डिजिटल वर्ल्ड और बौद्धिक संपदा
धनु राशि के लोग अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। 4 अप्रैल को आपकी बुद्धि ही आपके लिए 'कुबेर का खजाना' साबित होगी। यदि आप सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, आईटी सेक्टर या ऑनलाइन ट्रेडिंग से जुड़े हैं, तो आज आपको कोई ऐसा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट या क्लाइंट मिल सकता है जो मोटी रकम देने को तैयार होगा। यह एक ऐसा गुप्त मार्ग है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आज यह आपके लिए सबसे बड़ा जैकपॉट साबित होगा। आपकी दी गई एक छोटी सी सलाह किसी बड़े व्यापारिक घराने को करोड़ों का फायदा करा सकती है, जिसके बदले में आपको एक बड़ा 'कमीशन' या रिवॉर्ड मिल सकता है। आज अपनी बातों की कीमत समझें।

तीसरा गुप्त मार्ग: 'स्त्री शक्ति' और सामाजिक संपर्क
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 4 अप्रैल को आपकी राशि के लिए शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव यह बताता है कि आज धन का आगमन किसी 'महिला' के माध्यम से या सामाजिक संबंधों के जरिए होगा। मुमकिन है कि आपके जीवनसाथी या माता के नाम से किया गया कोई निवेश आज सफल हो जाए। या फिर उनकी किसी बचत से आपको व्यापार में बड़ा सहारा मिले। कोई ऐसा मित्र या परिचित जिसे आप केवल सामान्य तौर पर जानते हैं, वह आज आपको निवेश का कोई ऐसा 'टिप' दे सकता है जो रातों-रात आपकी आर्थिक स्थिति बदल दे। आज किसी भी अनजान कॉल या बिजनेस मीटिंग को हल्के में न लें।

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करियर और व्यापार
यदि आप सोने-चांदी, शिक्षा क्षेत्र, या लंबी दूरी की यात्राओं से जुड़े व्यापार में हैं, तो आज कुबेर देव आप पर मेहरबान रहेंगे। आज की गई कोई भी डील भविष्य के लिए दुधारू गाय साबित होगी। ऑफिस में आपके काम को न केवल सराहा जाएगा, बल्कि किसी इन्क्रीमेंट या अचानक मिलने वाले इंसेंटिव के रूप में आपको आर्थिक लाभ भी होगा।

सावधानियां: खजाना मिलने पर न करें ये गलतियां
लालच से बचें: गुप्त मार्ग से धन आने का मतलब यह नहीं कि आप जुआ या सट्टा जैसे गलत रास्तों पर निकल जाएं। मेहनत और भाग्य के मेल से मिला धन ही स्थायी होगा।

गोपनीयता बनाए रखें: आज आपको जो भी आर्थिक लाभ हो, उसकी चर्चा सरेआम न करें। नजर लगने या ईर्ष्यालु लोगों के हस्तक्षेप से आपका काम बिगड़ सकता है। अपनी जीत को 'गुप्त' ही रखें।

उधार न दें: आज आए हुए धन को तुरंत किसी को उधार न दें, वरना वह पैसा कभी वापस नहीं आएगा।

सेहत और मानसिक स्थिति
आर्थिक मजबूती का असर आपकी सेहत पर भी दिखेगा। आज आप मानसिक रूप से बहुत शांत और खुश रहेंगे। लीवर और पाचन तंत्र का थोड़ा ध्यान रखें। ज्यादा खुशी में पार्टी और भारी भोजन आपकी सेहत बिगाड़ सकता है।

धनु राशि के लिए 'धन वर्षा' के विशेष उपाय 
पीली वस्तुओं का प्रयोग: आज पीले रंग के वस्त्र पहनें या केसर का तिलक लगाएं। इससे बृहस्पति मजबूत होते हैं और धन को आकर्षित करते हैं।

विष्णु सहस्रनाम का पाठ: सुबह के समय विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। जहाँ विष्णु हैं, वहां लक्ष्मी स्वतः निवास करती हैं।

कुबेर मंत्र का जाप: 'ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्ट-लक्ष्मी मम गृहे धनं पुरय पुरय नमः॥' इस मंत्र का 108 बार जाप करें।

पीले फूल का दान: किसी मंदिर में जाकर चने की दाल और पीले फूलों का दान करें।

आज का शुभ अंक और शुभ रंग
शुभ अंक: 3, 12, 21 और 30 ।
शुभ रंग: पीला, भगवा और सुनहरा। 

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

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