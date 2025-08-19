Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • आपके जीवन में Perfect partner की कमी को पूरा करेंगे ये Vastu Fengshui tips

आपके जीवन में Perfect partner की कमी को पूरा करेंगे ये Vastu Fengshui tips

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 19 Aug, 2025 04:22 PM

feng shui to attract love for singles

Feng Shui to attract love for singles: जहां फेंगशुई का सिद्धान्त है, वहां सभी समस्याओं का समाधान है परन्तु छोटे-छोटे वास्तुदोष निवारण में ही फेंगशुई की उपयोगिता ज्यादा है। वास्तुशास्त्र एवं फेंगशुई इन दोनों शास्त्रों का प्रयोग एक साथ करना बहुत अधिक...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Feng Shui to attract love for singles: जहां फेंगशुई का सिद्धान्त है, वहां सभी समस्याओं का समाधान है परन्तु छोटे-छोटे वास्तुदोष निवारण में ही फेंगशुई की उपयोगिता ज्यादा है। वास्तुशास्त्र एवं फेंगशुई इन दोनों शास्त्रों का प्रयोग एक साथ करना बहुत अधिक लाभदायक रहता है। इन दोनों शास्त्रों का प्रयोग अनुभवी व जानकार वास्तुशास्त्रियों की सलाह पर ही करना चाहिए।

PunjabKesari Feng Shui to attract love for singles

Vastu feng shui tips for single: किसी भी व्यक्ति के लिए अकेले रहना संभव नहीं है इसलिए वो अपने लिए सर्वगुण संपन्न साथी की तलाश में रहता है लेकिन कई बार आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छी नौकरी होने पर भी अपना मनचाहा साथी नहीं मिल पाता। क्या आप जानते हैं इसका कारण आपके आस-पास का वातावरण भी हो सकता है? फेंगशुई उपायों के द्वारा आप अपना प्यार जल्दी ही पा सकते हैं।

और ये भी पढ़े

PunjabKesari Feng Shui to attract love for singles

साउथवेस्ट दीवार को लाल रंग दें क्योंकि लाल को गतिशील, ताकतवर और उत्तेजक रंग माना जाता है। अन्यथा गुलाबी रंग भी अच्छा विकल्प है। गुलाबी रंग हमें सुकून देता है तथा परिवारजनों में आत्मीयता बढ़ाता है। बेडरूम के लिए यह रंग बहुत ही अच्छा है। क्रिमसन और बरगंडी रंग पैशनेट लव के लिए अच्छे रहते हैं। 

PunjabKesari Feng Shui to attract love for singles

फीमेल का रूझान अपनी ओर करने के लिए स्फेरिकल वास में लाल रंग के फूल सजाएं। पुरुष का रूझान अपनी ओर करने के लिए हरे रंग के स्फेरिकल वास में सफेद फूल सजाएं।

PunjabKesari Feng Shui to attract love for singles   
आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखने के लिए अपने बैडरूम में आर्ट वर्क, लैंडस्केप, रोज़ वॉलपेपर्स लगाएं। 

PunjabKesari Feng Shui to attract love for singles

बैडरूम के साउथवेस्ट कॉर्नर में क्रिस्टल्स सजाएं।

PunjabKesari Feng Shui to attract love for singles

रूम में सिंगल चेयर न रखें। 

PunjabKesari Feng Shui to attract love for singles

अच्छे और प्रगाड़ संबंधों के लिए बेडरूम में टीवी होना अच्छा नहीं माना जाता।  

PunjabKesari Feng Shui to attract love for singles

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!