आपके जीवन में Perfect partner की कमी को पूरा करेंगे ये Vastu Fengshui tips

Feng Shui to attract love for singles: जहां फेंगशुई का सिद्धान्त है, वहां सभी समस्याओं का समाधान है परन्तु छोटे-छोटे वास्तुदोष निवारण में ही फेंगशुई की उपयोगिता ज्यादा है। वास्तुशास्त्र एवं फेंगशुई इन दोनों शास्त्रों का प्रयोग एक साथ करना बहुत अधिक लाभदायक रहता है। इन दोनों शास्त्रों का प्रयोग अनुभवी व जानकार वास्तुशास्त्रियों की सलाह पर ही करना चाहिए।

Vastu feng shui tips for single: किसी भी व्यक्ति के लिए अकेले रहना संभव नहीं है इसलिए वो अपने लिए सर्वगुण संपन्न साथी की तलाश में रहता है लेकिन कई बार आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छी नौकरी होने पर भी अपना मनचाहा साथी नहीं मिल पाता। क्या आप जानते हैं इसका कारण आपके आस-पास का वातावरण भी हो सकता है? फेंगशुई उपायों के द्वारा आप अपना प्यार जल्दी ही पा सकते हैं।

साउथवेस्ट दीवार को लाल रंग दें क्योंकि लाल को गतिशील, ताकतवर और उत्तेजक रंग माना जाता है। अन्यथा गुलाबी रंग भी अच्छा विकल्प है। गुलाबी रंग हमें सुकून देता है तथा परिवारजनों में आत्मीयता बढ़ाता है। बेडरूम के लिए यह रंग बहुत ही अच्छा है। क्रिमसन और बरगंडी रंग पैशनेट लव के लिए अच्छे रहते हैं।

फीमेल का रूझान अपनी ओर करने के लिए स्फेरिकल वास में लाल रंग के फूल सजाएं। पुरुष का रूझान अपनी ओर करने के लिए हरे रंग के स्फेरिकल वास में सफेद फूल सजाएं।



आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखने के लिए अपने बैडरूम में आर्ट वर्क, लैंडस्केप, रोज़ वॉलपेपर्स लगाएं।

बैडरूम के साउथवेस्ट कॉर्नर में क्रिस्टल्स सजाएं।

रूम में सिंगल चेयर न रखें।

अच्छे और प्रगाड़ संबंधों के लिए बेडरूम में टीवी होना अच्छा नहीं माना जाता।