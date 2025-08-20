Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Ganesha Idols For Home : बप्पा की सूंड खोलती है घर में धन और आनंद के द्वार, गणेश चतुर्थी पर लाएं ये स्वरुप

Ganesha Idols For Home : बप्पा की सूंड खोलती है घर में धन और आनंद के द्वार, गणेश चतुर्थी पर लाएं ये स्वरुप

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 20 Aug, 2025 03:43 PM

ganesha idols for home

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी का उत्सव कहीं एक दिन तो कहीं 10 दिनों तक (अनंत चतुर्दशी तक) बड़े उत्साह से मनाया जाता है। गणपति की मूर्ति स्थापित कर, विधिवत पूजा, मंत्रोच्चार और आरती के साथ गणेश जी का स्वागत किया जाता है। भक्त गणेश जी को मोदक,...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी का उत्सव कहीं एक दिन तो कहीं 10 दिनों तक (अनंत चतुर्दशी तक) बड़े उत्साह से मनाया जाता है। गणपति की मूर्ति स्थापित कर, विधिवत पूजा, मंत्रोच्चार और आरती के साथ गणेश जी का स्वागत किया जाता है। भक्त गणेश जी को मोदक, दूर्वा घास, लाल फूल, लड्डू और गुड़ चढ़ाते हैं। अंतिम दिन गणेश विसर्जन किया जाता है, जिसमें भक्त "गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ" के जयघोष के साथ मूर्ति को जल में विसर्जित करते हैं।

PunjabKesari Ganesh Chaturthi

गणेश चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश जी की विभिन्न सूंड वाली आकृतियों का दर्शन पूजन किया जाता है। गणेश जी की सूंड की दिशा का अपना विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। संतान सुख की कामना करने वाले व्यक्तियों को बाल गणेश स्वरूप का पूजन करना चाहिए, इससे संतान कामना शीघ्र पूर्ण होती है, और संतान बुद्धिमान, स्वस्थ एवं पराक्रमी भी होती है। नृत्य करते हुए गणपति की छवि का पूजन विशेष रूप से कला जगत से जुड़े व्यक्तियों को करना चाहिए। इनका यह स्वरूप धन और आनंद देने वाला स्वरुप है। लेटी हुई मुद्रा में गणपति की छवि का पूजन करने से घर में सुख और आनंद का स्थायी निवास रहता है। सिंदूरी रंग के गणेश जी को वास्तु दोष दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। ध्यान रखें कि ये बाईं ओर की सूंड की छवि वाले गणपति हों, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर रहती है।     

PunjabKesari Ganesh Chaturthi
दक्षिणमुखी गणेश जी
गणपति जी की सूंड का अग्रभाग दाईं ओर मुड़ा होने पर उन्हें दक्षिणामुखी गणपति कहा जाता है। दाईं बाजू सूर्य नाड़ी का प्रतिनिधित्व करती है। इसके जागृत  होने पर व्यक्ति अधिक तेजस्वी और आत्मविश्वासी होता है। ऐसे गणेश जी को सिद्धि विनायक भी कहा जाता है। इनकी स्थापना घर में न कर मंदिर में ही की जाती है।

और ये भी पढ़े

PunjabKesari Ganesh Chaturthi 
वाममुखी गणेश जी
गणपति जी के जिस स्वरूप में सूंड का अगला भाग बाईं ओर मुड़ा हो, और वह भगवान की बाईं भुजा को स्पर्श करता हो, ऐसे स्वरूप को वाममुखी गणपति कहा जाता है। इनका एक अन्य नाम वक्रतुंड भी है। वामभाग का प्रभाव उत्तर दिशा में अधिक रहता है, इसका  कारण चंद्रनाड़ी है जो शीतलता की प्रतीक है। गृहस्थ जीवन जीने वाले व्यक्तियों के लिए इनके इस स्वरूप के दर्शन पूजन करना विशेष शुभ माना जाता है।  

PunjabKesari Ganesh Chaturthi
सीधी सूंड वाले गणेश जी  
गणपति जी की जिस छवि में उनकी सूंड सीधी हो, वह सुष्मना नाड़ी को प्रभावित करने वाली मानी जाती है। इस छवि के दर्शन पूजन करने से ऋद्धि-सिद्धि, कुंडलिनी जागरण, मोक्ष प्राप्ति और समाधि आदि के लिए अति उत्तम मानी जाती है। सिद्ध संत और सन्यासी उनके इस स्वरूप का दर्शन पूजन विशेष रूप से करते हैं।

PunjabKesari Ganesh Chaturthi

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!