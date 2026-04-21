Israeli soldier seen striking Jesus statue in Lebanon: लेबनान में इजराइली सैनिक ने कुल्हाड़ी से ईसा मसीह की प्रतिमा तोड़ी

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 21 Apr, 2026 01:07 PM
दक्षिण लेबनान में एक इजराइली सैनिक कुल्हाड़ी से ईसा मसीह की प्रतिमा को तोड़ते दिया। इतना ही नहीं उसकी इस हरकत का फोटो भी खींचा गया है।
बेरूत (विशेष) : दक्षिण लेबनान में एक इजराइली सैनिक कुल्हाड़ी से ईसा मसीह की प्रतिमा को तोड़ते दिया। इतना ही नहीं उसकी इस हरकत का फोटो भी खींचा गया है।
इस तस्वीर के सामने आने के बाद आईडीएफ ने कहा है कि इजराइली सेना इस मामले को बेहद गंभीरता से देखती है और यह सैन्य मूल्यो के खिलाफ है। यह घटना इजराइली सीमा के पास दक्षिण लेबनान के एक ईसाई गांव डेबी की है। तस्वीर में इजराइली सैनिक कुल्हाड़ी मारकर ईसा मसीह की प्रतिमा को तोड़ रहा है। इजराइली सेना ने कहा है कि उत्तरी कमान इस मामले की जांच कर रही है। इसके लिए सभी कमान से बात की जा रही है।