Jagannath Temple Puri: जगन्नाथ मंदिर पर आतंकी हमले की धमकी

Edited By Prachi Sharma,Updated: 14 Aug, 2025 07:44 AM

ओडिशा के पुरी में 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर के समीप एक छोटे मंदिर की दीवार पर बुधवार को चेतावनियां लिखी मिली हैं, जिनमें धमकी दी गई है कि ‘आतंकवादी जगन्नाथ मंदिर पर हमला कर उसे ध्वस्त कर देंगे।’ इस घटना से श्रद्धालुओं में नाराजगी फैल गई है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

पुरी (प.स.): ओडिशा के पुरी में 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर के समीप एक छोटे मंदिर की दीवार पर बुधवार को चेतावनियां लिखी मिली हैं, जिनमें धमकी दी गई है कि ‘आतंकवादी जगन्नाथ मंदिर पर हमला कर उसे ध्वस्त कर देंगे।’ इस घटना से श्रद्धालुओं में नाराजगी फैल गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उड़िया भाषा में लिखी यह धमकी बाली साही स्थित मां बूढ़ी ठकुराणी मंदिर की दीवार पर लिखी मिली है।

पुरी के एक निवासी के अनुसार, ‘मंदिर की दीवार पर कई फोन नंबर भी लिखे गए हैं। ‘पी.एम. मोदी’, ‘दिल्ली’ जैसे शब्द भी लिखे हुए हैं।”

पुरी के पुलिस अधीक्षक (एस.पी.) पिनाक मिश्रा ने मौके का दौरा करने के बाद कहा, ‘हमने मामले पर संज्ञान लिया है और इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं।”



