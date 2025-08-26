Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • Kailash Kund Yatra: भद्रवाह में ऐतिहासिक कैलाश कुंड यात्रा का भव्य समापन

Kailash Kund Yatra: भद्रवाह में ऐतिहासिक कैलाश कुंड यात्रा का भव्य समापन

Edited By Sarita Thapa,Updated: 26 Aug, 2025 10:28 AM

kailash kund yatra

Kailash Kund Yatra: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह क्षेत्र में आयोजित तीन दिवसीय प्राचीन कैलाश कुंड यात्रा सोमवार को विधिवत संपन्न हुई।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Kailash Kund Yatra: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह क्षेत्र में आयोजित तीन दिवसीय प्राचीन कैलाश कुंड यात्रा सोमवार को विधिवत संपन्न हुई। यह यात्रा क्षेत्र के धार्मिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। यह यात्रा हर वर्ष भाद्रपद मास की त्रयोदशी को शुरू होती है और भगवान शिव के पवित्र कैलाश कुंड तक पहुंचकर संपन्न होती है। 

तीर्थयात्रियों ने भद्रवाह के गुप्त गंगा मंदिर से पूजन के बाद यात्रा आरंभ की और दुर्गम पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित कैलाश कुंड तक पहुंचे। यात्रा का शुभारंभ भद्रवाह के प्राचीन नाग मंदिर से पूजा-अर्चना के साथ हुआ, जहां से श्रद्धालु वासुकी नाग की प्रतिमा के साथ भजन-कीर्तन करते हुए रवाना हुए।

तीन दिन की इस यात्रा में भक्तों ने प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पहाड़ी रास्तों से होते हुए कठिन चढ़ाइयां पार कीं। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और भोजन की व्यवस्था प्रशासन और स्थानीय स्वयंसेवकों द्वारा की गई थी। पूरी यात्रा के दौरान भक्ति गीत, डोल-नगाड़ों की ध्वनि और पारंपरिक लोकनृत्य वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरते रहे। स्थानीय लोगों और साधु-संतों ने यात्रियों का स्वागत कर उन्हें भोजन और विश्राम की व्यवस्था प्रदान की। यह यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भद्रवाह क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को भी बढ़ावा देती है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!