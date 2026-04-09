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Kanya Rashifal 10 April : प्यार, पैसा और परिवार 10 अप्रैल को कन्या राशि की लाइफ में क्या होने वाला है बड़ा बदलाव?

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 02:10 AM

kanya rashifal 10 april

10 अप्रैल 2026 का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए संतुलन और बड़े फैसलों का दिन है। आपकी राशि के स्वामी बुध देव की कृपा से आज आपके जीवन के तीन प्रमुख स्तंभों प्यार, पैसा और परिवार में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं।

Kanya Rashifal 10 April : 10 अप्रैल 2026 का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए संतुलन और बड़े फैसलों का दिन है। आपकी राशि के स्वामी बुध देव की कृपा से आज आपके जीवन के तीन प्रमुख स्तंभों प्यार, पैसा और परिवार में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं। कन्या राशि वाले स्वभाव से काफी व्यवस्थित और विश्लेषणात्मक होते हैं, और आज की ग्रह स्थिति आपकी इन्हीं खूबियों को निखारने वाली है।

पैसा 
आर्थिक रूप से आज का दिन आपके लिए प्लानिंग का है। सितारों का संकेत है कि आपके निवेश के पुराने तरीके अब बदलने वाले हैं। यदि आप कर्ज या लोन की समस्या से जूझ रहे थे, तो आज उससे राहत पाने का कोई ठोस रास्ता मिल सकता है। आय के एक से अधिक स्रोत बनने के योग हैं। व्यापार में किसी भी नए सौदे पर हस्ताक्षर करने से पहले बारीकियों को गौर से देखें। आज आपकी 'परफेक्शनिस्ट' वाली इमेज आपको धन लाभ कराएगी।

प्यार
प्रेम के मामले में आज का दिन भावनाओं से ज्यादा 'कम्युनिकेशन' पर आधारित रहेगा। कन्या राशि के जो जातक सिंगल हैं, उनकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो उनके बौद्धिक स्तर से मेल खाता हो। वहीं, जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच आज पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जैसे शादी की बात आगे बढ़ाना या साथ में कोई नया काम शुरू करना।

परिवार
परिवार में पिछले कुछ समय से चल रही खींचतान आज समाप्त होगी। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, जिससे आपका मानसिक बोझ कम होगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों में आज आपके पक्ष में फैसला आ सकता है। शाम का समय परिवार के साथ बिताने के लिए बेहतरीन है। घर के नवीनीकरण या साज-सज्जा पर चर्चा हो सकती है। बच्चों की सफलता आपको गौरवान्वित करेगी।

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स्वास्थ्य
आज आप मानसिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे, लेकिन शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। कन्या राशि वालों को पाचन संबंधी समस्याएं जल्दी होती हैं, इसलिए आज बाहर के खाने से परहेज करें। संतुलित आहार और थोड़ी देर का मौन आपको नई ऊर्जा से भर देगा।

आज का विशेष बदलाव उपाय
आज के दिन को और भी सफल बनाने के लिए गणेश जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं और हरे रंग के वस्त्र या रुमाल का प्रयोग करें। किसी कन्या को शिक्षा सामग्री दान करना आपके लिए भाग्यशाली रहेगा।

शुभ अंक: 5 और 3

शुभ रंग: पिस्ता हरा और क्रीम

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