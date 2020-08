Significance of Lalita Saptami: ललिता देवी की श्रीराधाकृष्ण के प्रति भक्ति और उन दोनों के प्रति दिव्य प्रेम व सेवा भाव के दृष्टिगत राधा अष्टमी से 1 दिन पहले और जन्माष्टमी के 14 दिन बाद ललिता सप्तमी मनाई जाती है। भक्तजन इस दिन श्रीराधाकृष्ण के साथ ललिता देवी की पूजा करते हैं। यह पर्व भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है इसलिए इसे ललिता सप्तमी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि श्रीराधाकृष्ण के दिव्य प्रेम में जुनून की हद तक समर्पित ललिता देवी का जन्म करेहला गांव में हुआ था, जिन्हें बाद में उनके पिता उकगांव ले आए। कवियों और चित्रकारों ने ललिता देवी को पीले रूप में मोर की तरह कपड़े पहने दिखाया है।

