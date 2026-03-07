लव राशिफल 8 मार्च- दिल भी तेरा, हम भी तेरे, हमको प्यारे हैं गम भी तेरे

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 08 Mar, 2026 04:50 AM
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज मेष राशि के लोगों की लव लाइफ में उत्साह बना रहेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपने दिल की बात कहने के लिए आज का दिन अच्छा हो सकता है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच प्यार और समझ बढ़ेगी। हालांकि गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।
वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन रिश्तों में स्थिरता लेकर आएगा। यदि पार्टनर के साथ पहले कोई मनमुटाव था, तो उसे सुलझाने का मौका मिल सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा और परिवार का माहौल भी अच्छा बना रहेगा।
मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज मिथुन राशि वालों के लिए बातचीत और समझदारी से रिश्ता मजबूत होगा। पार्टनर के साथ खुलकर बात करने से कई समस्याओं का समाधान मिल सकता है। सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है।
कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से खास हो सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए भी दिन अनुकूल है।
सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) सिंह राशि के जातकों की लव लाइफ में आज रोमांस बढ़ सकता है। पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। हालांकि अपने अहंकार को रिश्ते के बीच में न आने दें, वरना छोटी बात बड़ी बन सकती है।
कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन रिश्तों में समझदारी का है। यदि आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर चर्चा करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है।
तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन प्रेम और संतुलन का रहेगा। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। रिश्ते में विश्वास और सहयोग बढ़ेगा, जिससे संबंध और मजबूत बन सकते हैं।
वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। छोटी-छोटी बातों को दिल पर लेने से बचें। पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं।
धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन रोमांटिक रहेगा। पार्टनर के साथ कहीं घूमने या डेट पर जाने का प्लान बन सकता है। सिंगल लोगों के जीवन में भी किसी नए रिश्ते की शुरुआत होने की संभावना है।
मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है। काम की वजह से पार्टनर को समय देना मुश्किल हो सकता है। हालांकि थोड़ी कोशिश से आप अपने रिश्ते में संतुलन बनाए रख सकते हैं।
कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन रोमांस और उत्साह से भरा हो सकता है। पार्टनर के साथ नई योजनाएं बना सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए भी किसी दिलचस्प व्यक्ति से मिलने का योग बन सकता है।
मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से सकारात्मक रहेगा। पार्टनर के साथ रिश्ते में गहराई बढ़ेगी। शादीशुदा लोगों के लिए भी यह समय आपसी समझ और प्यार को मजबूत करने वाला रहेगा।