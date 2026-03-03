Main Menu

    3. | लव राशिफल 4 मार्च- एक के दो दो के चार मुझको तो दिखते हैं, ऐसा ही होता है तब दो दिल मिलते हैं

Edited By Updated: 04 Mar, 2026 04:50 AM

love rashifal

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। पुराने मतभेद

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए नई दोस्ती प्रेम में बदल सकती है। जल्दबाजी से बचें।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) रिश्तों में स्थिरता रहेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। यदि किसी बात को लेकर मन में शंका है तो खुलकर बात करें। सिंगल जातकों को किसी पुराने परिचित से प्रस्ताव मिल सकता है।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज भावनाओं में उतार-चढ़ाव रह सकता है। पार्टनर की किसी बात से मन आहत हो सकता है, लेकिन संवाद से समाधान संभव है। सिंगल लोगों को धैर्य रखना होगा।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा। पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। विवाह योग्य लोगों के लिए रिश्ता पक्का होने के संकेत हैं।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज अहंकार रिश्तों में दूरी ला सकता है। छोटी बातों को बड़ा न बनाएं। यदि सिंगल हैं तो किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात संभव है।

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) रिश्तों में विश्वास मजबूत होगा। पार्टनर के साथ भविष्य की योजना बना सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए दोस्ती प्यार में बदल सकती है।  

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज का दिन प्रेम के इजहार के लिए अनुकूल है। जो लोग लंबे समय से अपने मन की बात कहना चाहते थे, उनके लिए समय शुभ है। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य रहेगा।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) भावनात्मक रूप से गहराई महसूस करेंगे। पार्टनर के साथ अंतरंग बातचीत से संबंध मजबूत होंगे। सिंगल जातकों को गुप्त प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है।  

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा। पार्टनर के साथ हंसी-मजाक से माहौल खुशनुमा रहेगा। लंबी दूरी के रिश्तों में सकारात्मक समाचार मिल सकता है।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) काम के कारण रिश्तों को समय न दे पाने से तनाव हो सकता है। पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। सिंगल लोगों को अभी इंतजार करना बेहतर रहेगा।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा आएगी। कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। सिंगल लोगों के लिए सोशल मीडिया या मित्र मंडली के जरिए खास मुलाकात संभव है।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज भावुकता अधिक रहेगी। पार्टनर से अपेक्षाएं ज्यादा न रखें। आपसी समझ से रिश्ते मजबूत होंगे। सिंगल लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा।

