Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | लव राशिफल 5 मार्च- निगाहें न मिलती न ये प्यार होता, न मैं तुझसे मिलती न इज़हार होता

लव राशिफल 5 मार्च- निगाहें न मिलती न ये प्यार होता, न मैं तुझसे मिलती न इज़हार होता

Edited By Updated: 05 Mar, 2026 04:50 AM

love rashifal

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा। पुराने मनमुटाव

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope) आज पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा। पुराने मनमुटाव दूर हो सकते हैं। सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखें।

वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope) आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है। बातचीत से समस्या का समाधान निकलेगा। विवाहित लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा।

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में उत्साह बना रहेगा। पार्टनर के साथ घूमने-फिरने की योजना बन सकती है। सिंगल जातकों को प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है। रिश्ते में विश्वास मजबूत होगा।

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope) आज भावुकता अधिक रहेगी। पार्टनर से अपनी भावनाएं खुलकर साझा करें। गलतफहमियों को बढ़ने न दें। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी।

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope) आज रोमांटिक मूड में रहेंगे। प्रेमी के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। कोई सरप्राइज मिल सकता है।

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope) आज रिश्तों में धैर्य रखने की जरूरत है। पार्टनर की बातों को समझने की कोशिश करें। सिंगल लोग जल्दबाजी में कोई फैसला न लें।

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope) आज का दिन प्रेम के लिए शुभ है। सिंगल लोगों को नया रिश्ता मिल सकता है। शादीशुदा जीवन में सामंजस्य रहेगा। रोमांटिक बातचीत से नजदीकियां बढ़ेंगी।

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope) आज ईर्ष्या या शक से बचें। रिश्ते में पारदर्शिता बनाए रखें। पार्टनर के साथ खुलकर संवाद करें। शाम का समय प्रेम के लिए अनुकूल रहेगा। 

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में नई ऊर्जा आएगी। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाएं बन सकती हैं। सिंगल लोगों के लिए दिन सकारात्मक है।

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope) आज रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी। पार्टनर का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। किसी पुराने दोस्त से नजदीकियां बढ़ सकती हैं।

कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope) आज भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सिंगल लोग अपने दिल की बात कह सकते हैं।

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope) आज प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी। पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने का अवसर मिलेगा। विवाह योग्य लोगों के लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!