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Makar Rashifal 13 April : क्या सेहत देगी साथ या बीमारियों का बढ़ेगा डर? जानिए मकर राशि वाले आज का हेल्थ अपडेट

Edited By Updated: 13 Apr, 2026 03:31 AM

makar rashifal 13 april

मकर राशि के जातक अपनी कर्मठता और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 13 अप्रैल 2026 का दिन आपके शरीर और मस्तिष्क के बीच एक संतुलन की मांग कर रहा है।

Makar Rashifal 13 April : मकर राशि के जातक अपनी कर्मठता और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 13 अप्रैल 2026 का दिन आपके शरीर और मस्तिष्क के बीच एक संतुलन की मांग कर रहा है। शनि की साढ़ेसाती के प्रभाव और वर्तमान ग्रह स्थिति के बीच, आज आपकी सेहत 'सावधानी' और 'सतर्कता' के घेरे में है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आज आपके सितारे स्वास्थ्य को लेकर क्या संकेत दे रहे हैं।

सेहत का हाल
आज के दिन मकर राशि वालों को मिला-जुला स्वास्थ्य परिणाम देखने को मिलेगा। यदि आप पहले से ही किसी पुरानी बीमारी  से जूझ रहे हैं, तो आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शरीर के निचले हिस्से में दर्द या जकड़न महसूस हो सकती है। आज अपनी शारीरिक सीमाओं से बाहर जाकर काम न करें।

मानसिक स्वास्थ्य
मकर राशि वाले अक्सर भविष्य की चिंताओं को लेकर बहुत अधिक सोचते हैं। आज के दिन 'ओवरथिंकिंग' आपकी मानसिक शांति भंग कर सकती है। काम का दबाव बढ़ने से आपको सिरदर्द या माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। आज कुछ समय एकांत में बिताएं और गहरी सांस लेने वाले व्यायाम का सहारा लें। याद रखें, आधी से ज्यादा बीमारियाँ तनाव से ही जन्म लेती हैं।

खान-पान और जीवनशैली
आज आपके 'द्वितीय भाव' पर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जो संकेत दे रही है कि आज आपका पाचन तंत्र थोड़ा संवेदनशील रहेगा। हल्का और घर का बना भोजन ही आपके लिए अमृत समान होगा। बासी भोजन, अधिक तेल-मसाले और ठंडे पेय पदार्थों से आज पूरी तरह दूरी बना लें, वरना गले में इंफेक्शन या पेट खराब होने का डर बना रहेगा।

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दुर्घटनाओं से बचाव
आज की ग्रह दशा मंगल के प्रभाव के कारण थोड़ी उग्र है। यदि आप वाहन चलाते हैं या ऊँचाई पर काम करते हैं, तो आज अधिक चौकन्ना रहें। जल्दबाजी में पैर फिसलने या छोटी-मोटी चोट लगने की आशंका है। सुरक्षा के नियमों का पालन करना आज आपके लिए अनिवार्य है।

बुजुर्गों के लिए सलाह
मकर राशि के बुजुर्गों को आज अपने ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल की नियमित जांच करनी चाहिए। यदि हल्की सी भी घबराहट महसूस हो, तो उसे नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।

आज का शुभ अंक और रंग
शुभ अंक : 4 और 8

शुभ रंग : गहरा नीला और भूरा 

आज का विशेष स्वास्थ्य उपाय
अपनी शारीरिक ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए आज शाम के समय हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या गर्म भोजन का दान करें। यह उपाय आपकी कुंडली के दोषों को कम करेगा और आपको बीमारियों के 'डर' से मुक्त रखेगा।

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