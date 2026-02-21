Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Makar Rashifal 22 February : 22 फरवरी को मकर राशि वालों को मिलेगा पुराना उधार दिया पैसा वापस, चमकेगी तिजोरी

Makar Rashifal 22 February : 22 फरवरी को मकर राशि वालों को मिलेगा पुराना उधार दिया पैसा वापस, चमकेगी तिजोरी

Edited By Updated: 22 Feb, 2026 01:32 PM

makar rashifal 22 february

22 फरवरी 2026 का दिन मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक मजबूती और मानसिक संतोष का संदेश लेकर आ रहा है। शनि देव के स्वामित्व वाली आपकी राशि के लिए ग्रहों का गोचर कल विशेष रूप से आपके धन भाव को सक्रिय कर रहा है।

Makar Rashifal 22 February : 22 फरवरी 2026 का दिन मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक मजबूती और मानसिक संतोष का संदेश लेकर आ रहा है। शनि देव के स्वामित्व वाली आपकी राशि के लिए ग्रहों का गोचर विशेष रूप से आपके धन भाव को सक्रिय कर रहा है। यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी या रुके हुए पैसों को लेकर चिंतित थे, तो 22 फरवरी का सूर्योदय आपके लिए बड़ी राहत लेकर आएगा।

आर्थिक पक्ष
आर्थिक दृष्टिकोण से 22 फरवरी का दिन आपके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। आपने बहुत पहले जो पैसा किसी मित्र या रिश्तेदार को उधार दिया था और जिसके वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे, वह कल अचानक आपके पास वापस आ सकता है। सरकारी काम या किसी पुराने सौदे में फंसा हुआ आपका कमीशन या पेमेंट कल क्लियर हो सकता है। अचानक हुए इस धन लाभ से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और आप भविष्य के लिए बेहतर वित्तीय योजना बना पाएंगे।

करियर और व्यापार
कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति पहले से अधिक सुदृढ़ होगी। ऑफिस में आपकी ईमानदारी और अनुशासन की तारीफ होगी। उच्च अधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। व्यापारियों के लिए कल का दिन मुनाफे वाला रहेगा। कोई नई डील साइन हो सकती है जो भविष्य में नियमित आय का स्रोत बनेगी। पार्टनरशिप के कामों में भी पारदर्शिता बनी रहेगी।

पारिवारिक जीवन
22 फरवरी का दिन परिवार के साथ खुशनुमा समय बिताने का है। घर में पैसों की आवक होने से कल का माहौल उत्साहजनक रहेगा। आप परिवार के साथ मिलकर किसी बड़ी खरीदारी की योजना बना सकते हैं। जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मानसिक तनाव काफी हद तक कम हो जाएगा।

और ये भी पढ़े

इस बात का रखें ख्याल
किस्मत का साथ मिलने के बावजूद मकर राशि वालों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही पैसा हाथ में आए, उसे तुरंत खर्च करने की योजना न बनाएं। धन का सही निवेश करना ही आपकी असली जीत होगी। अपने आर्थिक लाभ की चर्चा हर किसी के सामने करने से बचें, नजर लगने या विरोधियों के सक्रिय होने का डर रहता है।

मकर राशि के लिए महा-उपाय
22 फरवरी के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए सूर्यास्त के बाद शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल या कंबल का दान करें। इससे आपके भाग्य के द्वार सदैव खुले रहेंगे।

शुभ रंग: गहरा नीला और काला

शुभ अंक: 8 और 4

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!