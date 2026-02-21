ट्रंप झुकने को तैयार नहीं! सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ग्लोबल टैरिफ दर को 10 से बढ़ाकर 15% किया

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक टैरिफ दर को 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान किया है। उन्होंने यह घोषणा शनिवार, 21 फरवरी को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर एक लंबा बयान जारी कर की।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी

ट्रंप ने अपने बयान में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला “गलत तरीके से लिखा गया” और “अमेरिका विरोधी” है। ट्रंप ने लिखा कि कई महीनों तक गहन विचार और समीक्षा के बाद उन्होंने यह फैसला लिया है कि अमेरिका तुरंत प्रभाव से 10% के वैश्विक टैरिफ को बढ़ाकर 15% करेगा।

“कई देशों ने दशकों तक अमेरिका का फायदा उठाया”

ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि कई देशों ने दशकों तक अमेरिका का “फायदा उठाया” और बदले में कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में ही इन देशों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि अब 15% का टैरिफ “पूरी तरह कानूनी और परखा हुआ” स्तर है।

आने वाले महीनों में नए टैरिफ की घोषणा

ट्रंप ने यह भी कहा कि अगले कुछ महीनों में उनकी प्रशासनिक टीम नए और कानूनी रूप से अनुमत टैरिफ दरों को तय करेगी और जारी करेगी। उन्होंने अपने बयान में “मेक अमेरिका ग्रेट अगेन” अभियान का भी जिक्र किया और कहा कि यह फैसला अमेरिका को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में एक कदम है।

क्या हो सकता है असर?

वैश्विक टैरिफ बढ़ने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर असर पड़ सकता है। कई देशों के साथ अमेरिका के व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आयात-निर्यात, बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल, इस फैसले के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाओं का इंतजार है।