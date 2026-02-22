Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Daily horoscope : जानें, क्या कहते हैं आपके सितारे

Daily horoscope : जानें, क्या कहते हैं आपके सितारे

Edited By Updated: 22 Feb, 2026 08:22 AM

rashifal in hindi

मेष : व्यापारिक तथा कामकाजी दशा संतोषजनक, यत्नों-प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, मगर मौसम के एक्सपोइजर से अपना बचाव रखना ठीक रहेगा।

मेष : व्यापारिक तथा कामकाजी दशा संतोषजनक, यत्नों-प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, मगर मौसम के एक्सपोइजर से अपना बचाव रखना ठीक रहेगा।Mesh Rashifal 22 February : 22 फरवरी को मेष राशि वालों को करियर में मिलेगी नई उड़ान, हाथ में आएगा कोई बड़ा जैकपॉट

Vrish Rashifal 22 February : वृष राशि वालों के लिए 22 फरवरी का दिन खास, धन और सम्मान के योग

Mithun Rashifal 22 February : 22 फरवरी को मिथुन राशि वालों के लिए खुलेंगे तरक्की के नए द्वार

Kark Rashifal 22 February : खुशखबरी ! कर्क राशि वालों के लिए 22 फरवरी का दिन लाएगा खुशियों की सौगात

Singh Rashifal 22 February : 22 फरवरी का दिन सिंह राशि के लिए सुनहरा अवसर या सावधानी का संकेत ? पढ़े पूरा राशिफल

Kanya Rashifal 22 February : करियर में उड़ान या रिश्तों में तकरार ? जानें कन्या राशि का 22 फरवरी का हाल

Tula Rashifal 22 February : किस्मत के तराजू में किसका पलड़ा भारी ? जानें तुला राशि वालों के लिए 22 फरवरी का बड़ा संकेत

Vrishchik Rashifal 22 February : इंतजार खत्म ! वृश्चिक राशि वालों के लिए 22 फरवरी का दिन साबित होगा गेम चेंजर

Dhanu Rashifal 22 February : किस्मत का यू-टर्न, जानें धनु राशि वालों के लिए क्यों खास है 22 फरवरी की तारीख ?

Makar Rashifal 22 February : 22 फरवरी को मकर राशि वालों को मिलेगा पुराना उधार दिया पैसा वापस, चमकेगी तिजोरी

Kumbh Rashifal 22 February : 22 फरवरी को कुंभ राशि वाले समझें भाग्य का इशारा, वरना छूट सकता है मौका

Meen Rashifal 22 February : 22 फरवरी को मीन राशि वालों के सपनों को मिलेगी नई उड़ान

आज का राशिफल 22 फरवरी, 2026- सभी मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा

लव राशिफल 22 फरवरी- आप जो इस तरह से तड़पायेंगे, ऐसे आलम में पागल हो जायेंगे

Tarot Card Rashifal (22nd February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

और ये भी पढ़े

वृष: सितारा खर्चों को बढ़ाने, अर्थ दशा टाइट रखने तथा आपकी किसी पेमैंट को फंसाने वाला, लेन-देन के काम भी अटैंटिव रह कर निपटाएं।

मिथुन: मिट्टी, रेता, बजरी, टिम्बर तथा कंस्ट्रक्शन मैटीरियल का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा, मान-सम्मान की प्राप्ति।

कर्क: सरकारी, गैर सरकारी कामों में कदम बढ़त की तरफ, शत्रु कमजोर रहेंगे, मगर गिरने, फिसलने तथा कहीं चोट लगने का डर रहेगा।

सिंह : किसी धार्मिक समागम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा वार्ता भजन कीर्तन सुनने में जी लगेगा, मान यश की प्राप्ति।

कन्या : सितारा सेहत के लिए एहतियात वाला, इसलिए खान-पान लिमिट में करना सही रहेगा, वैसे धार्मिक कामों में ध्यान।

तुला: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी, फैमिली फ्रंट पर तालमेल सद्भाव रहेगा।

वृश्चिक: शत्रु नुकसान पहुंचाने के लिए हर दाव खेल सकते हैं, इसलिए उन्हें कमजोर समझने की भूल कदापि न करनी चाहिए।

धनु : इरादों में मजबूती, भागदौड़ करने पर कोई स्कीम प्रोग्राम मैच्योर हो सकता है, मगर घटिया साथियों से दूरी बना कर रखें।

मकर: प्रॉपर्टी के किसी काम के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा रिजल्ट दे सकती है, तेज-प्रभाव, दबदबा बना रहेगा।

कुंभ: किसी सज्जन मित्र तथा किसी बड़े व्यक्ति के साथ मेल-मिलाप फ्रूटफुल रहेगा, शत्रु आपके समक्ष ठहर न सकेंगे।

मीन : सितारा धन लाभ के लिए अच्छा, कारोबारी टूरिंग, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग लाभ देगी, मगर अपने क्रोध पर कंट्रोल रखें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!