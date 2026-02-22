Daily horoscope : जानें, क्या कहते हैं आपके सितारे

Edited By Sarita Thapa, Updated: 22 Feb, 2026 08:22 AM

मेष : व्यापारिक तथा कामकाजी दशा संतोषजनक, यत्नों-प्रोग्रामों में कामयाबी मिलेगी, मगर मौसम के एक्सपोइजर से अपना बचाव रखना ठीक रहेगा।Mesh Rashifal 22 February : 22 फरवरी को मेष राशि वालों को करियर में मिलेगी नई उड़ान, हाथ में आएगा कोई बड़ा जैकपॉट



वृष: सितारा खर्चों को बढ़ाने, अर्थ दशा टाइट रखने तथा आपकी किसी पेमैंट को फंसाने वाला, लेन-देन के काम भी अटैंटिव रह कर निपटाएं।

मिथुन: मिट्टी, रेता, बजरी, टिम्बर तथा कंस्ट्रक्शन मैटीरियल का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा, मान-सम्मान की प्राप्ति।

कर्क: सरकारी, गैर सरकारी कामों में कदम बढ़त की तरफ, शत्रु कमजोर रहेंगे, मगर गिरने, फिसलने तथा कहीं चोट लगने का डर रहेगा।

सिंह : किसी धार्मिक समागम के साथ जुड़ने, धार्मिक लिटरेचर पढ़ने, कथा वार्ता भजन कीर्तन सुनने में जी लगेगा, मान यश की प्राप्ति।

कन्या : सितारा सेहत के लिए एहतियात वाला, इसलिए खान-पान लिमिट में करना सही रहेगा, वैसे धार्मिक कामों में ध्यान।

तुला: अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी, फैमिली फ्रंट पर तालमेल सद्भाव रहेगा।

वृश्चिक: शत्रु नुकसान पहुंचाने के लिए हर दाव खेल सकते हैं, इसलिए उन्हें कमजोर समझने की भूल कदापि न करनी चाहिए।

धनु : इरादों में मजबूती, भागदौड़ करने पर कोई स्कीम प्रोग्राम मैच्योर हो सकता है, मगर घटिया साथियों से दूरी बना कर रखें।

मकर: प्रॉपर्टी के किसी काम के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा रिजल्ट दे सकती है, तेज-प्रभाव, दबदबा बना रहेगा।

कुंभ: किसी सज्जन मित्र तथा किसी बड़े व्यक्ति के साथ मेल-मिलाप फ्रूटफुल रहेगा, शत्रु आपके समक्ष ठहर न सकेंगे।

मीन : सितारा धन लाभ के लिए अच्छा, कारोबारी टूरिंग, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग लाभ देगी, मगर अपने क्रोध पर कंट्रोल रखें।

