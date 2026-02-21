Singh Rashifal 22 February : 22 फरवरी का दिन सिंह राशि के लिए सुनहरा अवसर या सावधानी का संकेत ? पढ़े पूरा राशिफल

22 फरवरी, 2026 का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए मिला-जुला परिणाम लेकर आ रहा है। सूर्य के स्वामित्व वाली आपकी राशि के लिए कल का दिन एक तरफ जहां सफलता के द्वार खोलेगा, वहीं दूसरी तरफ कुछ मोर्चों पर आपको संभलकर चलने की चेतावनी भी दे रहा है।

Singh Rashifal 22 February : 22 फरवरी, 2026 का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए मिला-जुला परिणाम लेकर आ रहा है। सूर्य के स्वामित्व वाली आपकी राशि के लिए कल का दिन एक तरफ जहां सफलता के द्वार खोलेगा, वहीं दूसरी तरफ कुछ मोर्चों पर आपको संभलकर चलने की चेतावनी भी दे रहा है। तो आइए जानते हैं 22 फरवरी का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है।

करियर और व्यापार

सिंह राशि वालों के लिए 22 फरवरी का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी धाक जमाने का है। आपकी नेतृत्व करने की क्षमता निखर कर सामने आएगी। बॉस और सीनियर आपके सुझावों को महत्व देंगे। व्यापार में कोई नया और बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है, जिससे भविष्य में बड़ा लाभ होगा। यदि आपका कोई काम सरकारी विभाग में अटका हुआ था, तो कल उसमें गति आने की संभावना है।

यहां चूक भारी पड़ सकती है

जहां एक ओर तरक्की के योग हैं, वहीं कल कुछ क्षेत्रों में सावधानी बरतना भी अनिवार्य है। अपने स्वभाव में विनम्रता बनाए रखें। आपका अहंकार या तेज गुस्सा आपके बनते हुए काम बिगाड़ सकता है। ऑफिस में कुछ लोग आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं का खुलासा हर किसी के सामने न करें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और जल्दबाजी में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न करें।

आर्थिक स्थिति

आर्थिक रूप से 22 फरवरी का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। धन का आगमन तो होगा, लेकिन साथ ही कुछ बड़े खर्चे भी सामने आ सकते हैं। निवेश के मामले में किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। शॉर्टकट के चक्कर में पैसा लगाने से बचें।

पारिवारिक और निजी जीवन

22 फरवरी का दिन परिवार के साथ सामंजस्य बिठाने का है। जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात पर बहस हो सकती है, बेहतर होगा कि आप चुप रहकर विवाद को टाल दें। शाम तक स्थिति सामान्य हो जाएगी और आपको बच्चों के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा।

सिंह राशि के लिए 22 फरवरी का अचूक उपाय

सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें। साथ ही, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ या गेहूं का दान करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा।

शुभ रंग: सुनहरा और नारंगी

शुभ अंक: 1

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



