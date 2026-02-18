Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Makar Rashifal 19 February : मकर राशि वालों के लिए वर्कहोलिक होने का फल ! समाज में बढ़ेगा आपका मान-सम्मान

Makar Rashifal 19 February : मकर राशि वालों के लिए वर्कहोलिक होने का फल ! समाज में बढ़ेगा आपका मान-सम्मान

Edited By Updated: 18 Feb, 2026 04:02 PM

makar rashifal 19 february

19 फरवरी 2026 का दिन मकर राशि के जातकों के लिए उनकी कर्मठता और अनुशासन का पुरस्कार लेकर आया है। आपकी राशि के स्वामी शनि देव की स्थिति यह दर्शाती है कि आपकी वर्कहोलिक प्रवृत्ति, जिसे लोग कभी-कभी आपकी कमजोरी समझते थे, आज वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर...

Makar Rashifal 19 February : 19 फरवरी 2026 का दिन मकर राशि के जातकों के लिए उनकी कर्मठता और अनुशासन का पुरस्कार लेकर आया है। आपकी राशि के स्वामी शनि देव की स्थिति यह दर्शाती है कि आपकी वर्कहोलिक प्रवृत्ति, जिसे लोग कभी-कभी आपकी कमजोरी समझते थे, आज वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। आज का दिन आपके करियर और सामाजिक जीवन के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है।

करियर और व्यापार
मकर राशि वाले अपनी मेहनत के लिए जाने जाते हैं, और आज का दिन उसी श्रम के सम्मान का है। ऑफिस में आपकी कार्यक्षमता और लंबे समय तक डटे रहने की आदत को आज वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा। आपको कोई ऐसा सम्मान या जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसका आपको अरसे से इंतजार था। जो काम महीनों से लटके हुए थे, आपकी एकाग्रता की वजह से आज वे सफलतापूर्वक पूरे होंगे। यदि आप बिजनेस में हैं, तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। ग्राहक आपके काम की क्वालिटी और समय की पाबंदी के कायल होंगे।

मान-सम्मान की प्राप्ति
आज के दिन आपकी पहचान केवल आपके काम से नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व से भी होगी। आपकी निस्वार्थ मेहनत और उपलब्धियों की चर्चा समाज में होगी। किसी सार्वजनिक मंच या संस्था द्वारा आपको सम्मानित किया जा सकता है। लोग आपकी सफलता के मंत्र जानने के लिए आपसे संपर्क करेंगे। आप आज कई लोगों के लिए एक 'रोल मॉडल' बनकर उभरेंगे। प्रभावशाली लोगों से मेल-जोल बढ़ेगा, जो भविष्य में आपके करियर को नई दिशा देंगे।

आर्थिक स्थिति
मेहनत का सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ेगा। आज आपको किसी पुराने काम का बोनस या इंसेटिव मिल सकता है। निवेश के मामले में आज आपका अनुशासन आपको गलत फैसलों से बचाएगा।

और ये भी पढ़े

स्वास्थ्य और परिवार
भले ही काम की वजह से आपको सम्मान मिल रहा है, लेकिन सितारों की एक छोटी सी सलाह भी है। अत्यधिक काम की वजह से थकान या पीठ दर्द की समस्या हो सकती है। थोड़े-थोड़े अंतराल पर ब्रेक जरूर लें। सफलता का आनंद अपनों के साथ बांटें। आज शाम का कुछ समय परिवार के नाम करें ताकि उन्हें आपकी कमी महसूस न हो।

आज के विशेष ज्योतिषीय उपाय
शनि मंत्र का जाप: "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का 108 बार जाप करें।

छाया दान: एक कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखें और उसे किसी जरूरतमंद को दान कर दें।

शुभ रंग: आज आपका भाग्यशाली रंग गहरा नीला और काला है।

शुभ अंक: आज आपका लकी नंबर 8 है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!