Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Kanya Rashifal 22 February : करियर में उड़ान या रिश्तों में तकरार ? जानें कन्या राशि का 22 फरवरी का हाल

Kanya Rashifal 22 February : करियर में उड़ान या रिश्तों में तकरार ? जानें कन्या राशि का 22 फरवरी का हाल

Edited By Updated: 22 Feb, 2026 02:11 AM

kanya rashifal 22 february

22 फरवरी, 2026 का दिन कन्या राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। बुध के प्रभाव वाली आपकी राशि के लिए कल का दिन करियर के मोर्चे पर जहां नई संभावनाएं खोल रहा है

Kanya Rashifal 22 February : 22 फरवरी, 2026 का दिन कन्या राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। बुध के प्रभाव वाली आपकी राशि के लिए कल का दिन करियर के मोर्चे पर जहां नई संभावनाएं खोल रहा है, वहीं निजी जीवन में आपको थोड़ा संभलकर चलने की सलाह दी जा रही है। तो आइए विस्तार से जानते हैं 22 फरवरी का लेखा-जोखा।

करियर और व्यापार
कामकाज के मामले में 22 फरवरी का दिन आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। यदि आप नौकरीपेशा हैं, तो आपकी मेहनत और बारीकियों पर ध्यान देने की आदत आपको वरिष्ठ अधिकारियों की नजरों में ला देगी। कोई बड़ा पद या नई जिम्मेदारी आपका इंतज़ार कर रही है। व्यापारियों के लिए कल का दिन किसी नई डील को फाइनल करने के लिए उत्तम है। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी और प्रतिद्वंद्वी आपसे पीछे रहेंगे। आईटी, राइटिंग और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को कल कोई 'जैकपॉट' ऑफर मिल सकता है।

रिश्तों का हाल
जहां करियर में सब कुछ अच्छा दिख रहा है, वहीं निजी संबंधों में कल थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अपनी बातों में स्पष्टता रखें लेकिन कड़वाहट से बचें। आपकी कोई छोटी सी बात जीवनसाथी या पार्टनर को चुभ सकती है, जिससे अनावश्यक बहस होने की संभावना है। रिश्तों में 'मैं' की जगह 'हम' को महत्व दें। परिवार के बड़ों के साथ समय बिताएं, इससे घर का वातावरण शांत रहेगा। पुराने किसी मुद्दे को दोबारा न कुरेदें, वरना रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक रूप से आप संतुलित महसूस करेंगे। अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं, लेकिन साथ ही घर की साज-सज्जा या गैजेट्स पर खर्च भी हो सकता है। निवेश के लिए 22 फरवरी का दिन बेहतर है, खासकर लंबी अवधि की योजनाओं में पैसा लगाना फायदेमंद रहेगा।

और ये भी पढ़े

सेहत
करियर की भागदौड़ में अपनी सेहत को नज़रअंदाज़ न करें। आपको सिरदर्द या आंखों में थकान महसूस हो सकती है। बीच-बीच में ब्रेक लें और पर्याप्त पानी पिएं।

कन्या राशि के लिए अचूक उपाय
कल के दिन को शुभ बनाने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें। साथ ही, छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाना आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा।

शुभ रंग: हल्का हरा 

शुभ अंक: 5 और 3

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!