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Meen Rashifal 18 March :  क्या आज बदलेगा आपका ठिकाना ? मीन राशि के जातकों के लिए 18 मार्च की 5 बड़ी भविष्यवाणियां

Edited By Updated: 18 Mar, 2026 04:10 AM

meen rashifal 18 march

Meen Rashifal 18 March : 18 मार्च, 2026 का दिन मीन राशि के जातकों के लिए अत्यधिक भावुक, आध्यात्मिक और कुछ बड़े भौतिक बदलावों का संकेत दे रहा है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति और वर्तमान ग्रह गोचर की स्थिति यह बता रही है कि आज आपके जीवन में परिवर्तन की...

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Meen Rashifal 18 March : 18 मार्च, 2026 का दिन मीन राशि के जातकों के लिए अत्यधिक भावुक, आध्यात्मिक और कुछ बड़े भौतिक बदलावों का संकेत दे रहा है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति और वर्तमान ग्रह गोचर की स्थिति यह बता रही है कि आज आपके जीवन में परिवर्तन की एक लहर चलने वाली है। मीन राशि के लोग स्वभाव से स्वप्नद्रष्टा और संवेदनशील होते हैं, और आज आपके वे सपने हकीकत का रूप ले सकते हैं जो स्थान परिवर्तन या नई शुरुआत से जुड़े थे। क्या आज आपकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी ? क्या आपको अपना पुराना ठिकाना छोड़कर नई जगह जाना पड़ेगा ? आइए विस्तार से जानते हैं आज की 5 बड़ी भविष्यवाणियां।

स्थान परिवर्तन और नया ठिकाना
यदि आप लंबे समय से घर बदलने या ऑफिस शिफ्ट करने का प्लान बना रहे थे, तो आज उस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है। संभव है कि आज आपको नए घर की चाबी मिले या आप किसी नई जगह के लिए एग्रीमेंट साइन करें। जो जातक विदेश जाने के इच्छुक हैं, उनके लिए आज वीजा या पासपोर्ट से जुड़ी कोई बड़ी बाधा दूर हो सकती है। कामकाज के सिलसिले में आपको अचानक किसी दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है, जो आपकी उम्मीद से अधिक लंबी हो सकती है।

आर्थिक समृद्धि और अचानक लाभ
आर्थिक दृष्टिकोण से 18 मार्च का दिन आपके लिए सौभाग्य लेकर आया है। बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि आपके संचित धन भाव पर पड़ रही है। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो आज दैवीय कृपा से वह वापस मिल सकता है। शेयर मार्केट या गोल्ड में निवेश करने वाले जातकों को आज दोपहर के बाद बड़ा मुनाफा होने के संकेत हैं। ठिकाना बदलने के साथ-साथ आप नई सुख-सुविधाओं और साज-सज्जा की वस्तुओं पर भी धन व्यय करेंगे।

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करियर में बड़ी जिम्मेदारी और सम्मान
कार्यक्षेत्र में आपकी छवि एक संकटमोचक की तरह उभर कर आएगी। आपकी मेहनत और ईमानदारी को उच्च अधिकारियों द्वारा नोटिस किया जाएगा। संभव है कि आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट की कमान सौंपी जाए जिसका मुख्यालय किसी दूसरे शहर में हो, जो फिर से स्थान परिवर्तन का कारण बन सकता है। कलाकार, लेखक और आध्यात्मिक गुरुओं के लिए आज का दिन प्रसिद्धि दिलाने वाला होगा। आपकी किसी पुरानी कृति या विचार को आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिल सकती है।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से बहुत सुकून भरा रहेगा। यदि आप स्थान बदल रहे हैं, तो आपके जीवनसाथी का सहयोग आपकी हिम्मत बढ़ाएगा। आप दोनों मिलकर अपने नए ठिकाने को सजाने के सपने बुनेंगे।  सिंगल लोगों के लिए आज का दिन किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात का है। यह मुलाकात किसी यात्रा के दौरान या किसी धार्मिक स्थान पर हो सकती है।

स्वास्थ्य और मानसिक शांति
सेहत के मामले में आज का दिन आपको मिश्रित परिणाम देगा। एक तरफ जहां आप मानसिक रूप से उत्साहित रहेंगे, वहीं स्थान परिवर्तन की भागदौड़ शारीरिक थकान दे सकती है। मीन राशि वालों को आज पानी से होने वाली बीमारियों या इन्फेक्शन से बचना चाहिए। पैरों में दर्द या सूजन की समस्या हो सकती है। रात को सोने से पहले ध्यान जरूर करें, ताकि दिनभर की हलचल के बाद मन को शांति मिल सके।

आज के दिन को सफल बनाने के 3 विशेष उपाय

विष्णु सहस्रनाम का पाठ: भगवान विष्णु की आराधना आज आपके मार्ग की सभी बाधाओं को समाप्त कर देगी। यदि पाठ न कर सकें, तो इसे शांत मन से सुनें।
हल्दी का दान: किसी मंदिर में चने की दाल और हल्दी का दान करें। इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होगा और आर्थिक लाभ सुनिश्चित होगा।
पक्षियों को दाना: सात प्रकार के अनाज (सप्तधान्य) पक्षियों को खिलाएं। इससे मानसिक तनाव दूर होगा और स्थान परिवर्तन सुखद रहेगा।

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