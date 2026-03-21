Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Mesh Rashifal 23 March : खुशखबरी ! मेष राशि वालों की किस्मत में बड़ा बदलाव, 23 मार्च को पुराने निवेश से मिलेगा छप्परफाड़ लाभ

Mesh Rashifal 23 March : खुशखबरी ! मेष राशि वालों की किस्मत में बड़ा बदलाव, 23 मार्च को पुराने निवेश से मिलेगा छप्परफाड़ लाभ

Edited By Updated: 23 Mar, 2026 12:31 AM

mesh rashifal 23 march

ज्योतिष चक्र की पहली राशि, मेष, जिसका स्वामी साहस और ऊर्जा का प्रतीक मंगल है, के लिए 23 मार्च 2026 का दिन इतिहास रचने वाला साबित हो सकता है।

Mesh Rashifal 23 March : ज्योतिष चक्र की पहली राशि, मेष, जिसका स्वामी साहस और ऊर्जा का प्रतीक मंगल है, के लिए 23 मार्च 2026 का दिन इतिहास रचने वाला साबित हो सकता है। ग्रहों की चाल इस बात की गवाह दे रही है कि आपके जीवन में एक ऐसा सकारात्मक मोड़ आने वाला है, जिसकी प्रतीक्षा आप पिछले कई महीनों, या शायद सालों से कर रहे थे। आज का दिन केवल एक साधारण तारीख नहीं, बल्कि आपके 'सौभाग्य के उदय' का दिन है।

आज का मुख्य आकर्षण
मेष राशि के जातकों ने पिछले कुछ समय में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं। कभी आर्थिक तंगी तो कभी मानसिक तनाव ने आपका पीछा किया। लेकिन 23 मार्च को ग्रहों का गोचर आपकी राशि के 'लाभ भाव' को सक्रिय कर रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि आपकी मेहनत अब पसीने से निकलकर 'पैसे' में बदलने वाली है।

आर्थिक पक्ष
आज की सबसे बड़ी खबर आपके बटुए और बैंक बैलेंस से जुड़ी है। यदि आपने अतीत में किसी शेयर, जमीन, सोना या किसी बिजनेस स्कीम में पैसा लगाया था और उसे भूल गए थे, तो आज वह निवेश आपको उम्मीद से कहीं अधिक मुनाफा देने वाला है। पूर्वजों की संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद आज आपके पक्ष में सुलझ सकता है, जिससे अचानक धन की प्राप्ति होगी। आज आपके पास जो धन आएगा, उसे सही जगह निवेश करने की योजना भी आप बनाएंगे। यह दिन 'लक्ष्मी कृपा' का दिन है, इसलिए फालतू खर्चों से बचकर धन का संचय करें।

करियर और पेशेवर जीवन: सफलता का नया शिखर
कार्यक्षेत्र में मेष राशि वाले आज अपनी छाप छोड़ने में सफल रहेंगे। नौकरीपेशा जातकों को बॉस की ओर से कोई बड़ी प्रशंसा या प्रमोशन की खबर मिल सकती है। आपकी नेतृत्व क्षमता निखर कर सामने आएगी। यदि आप अपनी नौकरी बदलने या नया स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे थे, तो आज का दिन 'हरी झंडी' दिखाने वाला है। ऑफिस में आज आपको टीम का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे कठिन से कठिन प्रोजेक्ट भी समय से पहले पूरा हो जाएगा।

और ये भी पढ़े

व्यापार 
जो जातक व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए 23 मार्च किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी व्यावसायिक रणनीतियां आपके प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ देंगी। यदि आपका काम Import-Export से जुड़ा है, तो विदेश से कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना है। लाभ तो होगा, लेकिन पार्टनरशिप में काम करने वालों को हिसाब-किताब में स्पष्टता रखनी चाहिए।

प्रेम और पारिवारिक जीवन
घर-परिवार में चल रही अनबन आज समाप्त होगी और खुशहाली का माहौल रहेगा। जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। आज आप अपने पार्टनर को कोई कीमती उपहार दे सकते हैं, जो आपके बीच के प्रेम को और बढ़ाएगा। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की राह देख रहे थे, उन्हें आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है। परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा।

स्वास्थ्य और ऊर्जा
मंगल के प्रभाव वाली मेष राशि के जातकों में आज ऊर्जा का संचार अद्भुत रहेगा। आर्थिक लाभ की वजह से मानसिक तनाव छूमंतर हो जाएगा। आप खुद को फिट महसूस करेंगे। हालांकि, जोश में आकर गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें और बाहर के खान-पान पर थोड़ा नियंत्रण रखें।

विद्यार्थियों के लिए सफलता का मंत्र
मेष राशि के छात्र जो उच्च शिक्षा या विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आज का दिन मील का पत्थर साबित होगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और कठिन विषय भी आपको आसान लगेंगे।

आज के अचूक ज्योतिषीय उपाय
हनुमान जी की पूजा: सुबह स्नान के बाद हनुमान मंदिर जाएं और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ करें।

तांबे का दान: किसी मंदिर में तांबे का बर्तन या गुड़ दान करें।

पक्षियों को खिलाएं: पक्षियों को सात प्रकार का अनाज डालें, इससे ग्रहों की नकारात्मकता दूर होगी।

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: लाल और गहरा केसरिया
भाग्यशाली अंक: 1 और 9

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!