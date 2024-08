Monday Special: बहुत खास होते हैं सोमवार के दिन जन्में लोग जानें, इनसे जुड़े कुछ Secrets

Edited By Prachi Sharma,Updated: 05 Aug, 2024 08:42 AM

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति का जीवन उसके जन्म वाले दिन और तिथि के अनुसार ही आधारित होता है। कुंडली बनाने के लिए भी सबसे पहले तिथि और वार देखा

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Monday Special: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति का जीवन उसके जन्म वाले दिन और तिथि के अनुसार ही आधारित होता है। कुंडली बनाने के लिए भी सबसे पहले तिथि और वार देखा जाता है। हर दिन किसी न किसी ग्रह का साया तो अवश्य होता है और उस ग्रह के अनुसार ही आपके जीवन पर इसका असर देखने को मिलता है। साथ ही साथ उसी को देखते हुए किसी की पर्सनालिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज इस आर्टिकल में बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका जन्म सोमवार वाले दिन हुआ है। तो चलिए जानते हैं उनसे जुड़े कुछ सीक्रेट्स।

Who is the god of people born on Monday सोमवार को जन्में लोगों के देव कौन हैं ?

सोमवार का दिन देवों के देव महादेव की पूजा की जाती है। इस हिसाब से जिन लोगों का जन्म सोमवार वाले दिन हुआ है उनके प्रभु भगवान शिव हैं। जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति के लिए सोमवार वाले दिन जन्में लोगों भोलेबाबा की पूजा करनी चाहिए। ग्रहों के अनुसार सोमवार का दिन चन्द्रमा को समर्पित होता है। इस वजह से चंद्रमा की दशा बदलने की वजह से इन्हें मानसिक कष्टों का काफी सामना करना पड़ता है।

The secret of people born on Monday सोमवार वाले दिन जन्में लोगों का रहस्य

मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों का जन्म सोमवार वाले दिन होता है। एक समय ऐसा होता है जब व्यक्ति को हर किसी चीज से हाथ धोना पड़ सकता है। इस दिन जन्में लोग बहुत जल्दी फैसला लेते हैं, जिस वजह से बाद में इन्हें पछतावा होता है।

इनकी एक खासियत है कि इन लोगों को कभी भी शनिदेव परेशान नहीं करते हैं। हालांकि छोटी-मोटी परेशानियां तो होती हैं लेकिन कुछ दिक्कत नहीं आती है। ऐसा इस वजह से क्योंकि शनि देव भी महादेव के भक्त हैं।

इसके अलावा जिन लोगों का जन्म सोमवार वाले दिन होता है उन्हें न चाहते हुए भी राहु के बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। यही कारण है कि इन लोगों को सफलता में हमेशा देरी का सामना करना पड़ता है।

Traits of people born on Monday सोमवार वाले लोगों की खासियत

सोमवार वाले जन्में लोग काफी भोलेभाले होते हैं। इनका मन हमेशा शांत रहता है और इन्हें बेवजह किसी से लड़ाई-झगड़ा करना पसंद नहीं होता है। इसके अलावा न ही ये किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं और न ही किसी को दखल देने देते हैं।