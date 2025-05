Pradosh Vrat: प्रदोष के दिन मां पार्वती को उपहार में दें ये सामान, अधूरी Love life होगी पूरी

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 08 May, 2025 07:15 AM

Pradosh Vrat 2025: भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत के दिन माता पार्वती की पूजा का भी विधान है। यह व्रत बहुत ही फलदायी है। मां पार्वती की पूजा में उन्हें कुछ खास सामान भेंट करने से प्रेम जीवन में चल रही हर समस्या का निदान प्राप्त किया जा सकता है।...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



Pradosh Vrat: भगवान शिव और माता पार्वती का प्रेम आदर्श है। महिलाएं सौभाग्य और समृद्धि के लिए शिव-पार्वती की विधिवत पूजा करती हैं। उनकी पूजा कर उनके नाम का सिंदूर मांग में धारण कर सुहागिनें अखंड सौभाग्य का वर प्राप्त करती हैं। माता पार्वती दाम्पत्य सुख की अधिष्ठात्री देवी हैं। विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी विवाहित जीवन पाने के लिए उनकी पूजा करती हैं परंतु अविवाहित लड़कियां भी मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं।





Gift these items to Goddess Parvati मां पार्वती को उपहार में दें ये सामान– अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अथवा अपनी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करने हेतु प्रदोष व्रत के दिन शाम को भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करें। तत्पश्चात माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान और लाल रंग के वस्त्र भेंट स्वरुप दें। संभव हो तो आभूषण भी दें। किसी धातु के नहीं दे सकते तो सुंदर, खूशबूदार फूलों से उनकी प्रतिमा या चित्रपट को सजाएं।





Chant these mantras of Goddess Parvati to make your married life happy वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए माता पार्वती के इन मंत्रों का जाप करें– उमामहेश्वराभ्यां नमः, ॐ गौरये नमः, ॐपार्वत्यै नमः





With this mantra, please Lord Shiva and obtain the blessing of having a child इस मंत्र से शिव शक्ति को प्रसन्न कर संतान प्राप्ति का वरदान प्राप्त करें– ॐ साम्ब शिवाय नमः, मुनि अनुशासन गनपति हि पूजेहु शंभु भवानि। कोउ सुनि संशय करै जनि सुर अनादि जिय जानि।।





Chant this mantra of Mother Parvati to get a husband like Lord Shankar भगवान शंकर जैसा वर प्राप्त करने के लिए माता पार्वती के इस मंत्र का जाप करें- हे गौरी शंकरार्धांगी। यथा त्वं शंकर प्रिया। तथा मां कुरु कल्याणी, कान्त कान्तां सुदुर्लभाम्।।



If you are facing problems in your marital life then chant the Swayamvar Kala Mantra of Goddess Parvati वैवाहिक जीवन समस्याएं आ रही हैं तो माता पार्वती के स्वयंवर कला मंत्र का जाप करें- अस्य स्वयंवरकलामंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, अतिजगति छन्दः, देवीगिरिपुत्रीस्वयंवरादेवतात्मनोऽभीष्ट सिद्धये मंत्र जपे विनियोगः।



Chant this mantra of Goddess Parvati to get success in any work किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए माता पार्वती के इस मंत्र का जाप करें- ॐ ह्लीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फट् स्वाहा।