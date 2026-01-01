Mulank 2 Numerology 2026:  मूलांक 2 वालों को वर्ष 2026 तरक्की के मार्ग पर लेकर जाएगा, पढ़ें पूरे साल का भविष्यफल

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 01 Jan, 2026 11:17 AM
Mulank 2 Numerology 2026 मूलांक 2: अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख़ को हुआ है। तो जानिए कैसा रहेगा आपके लिए वर्ष 2026
Mulank 2 Numerology 2026 मूलांक 2: अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20, 29 तारीख़ को हुआ है। तो जानिए कैसा रहेगा आपके लिए वर्ष 2026
प्रेम जीवन: अंक ज्योतिष 2026 बता रहा है कि मूलांक 2 के प्रेम जीवन के लिए वर्ष 2026 फलदायी रहेगा। ऐसे में, आप साथी के साथ रिश्ते को मज़बूत बनाने में सक्षम होंगे। आप दोनों के बीच आपसी समझ बेहतर होगी और आपको ज़रूरत के समय साथी का साथ भी प्राप्त होगा। साथ ही, जब कभी आपके पार्टनर को सहयोग की आवश्यकता होगी, तब आप उनके साथ खड़े नज़र आएंगे। अगर आपके रिश्ते में कोई समस्या चल रही है, तो आप इन्हें दूर करने के लिए अध्यात्म और ध्यान की सहायता ले सकते हैं।
शिक्षा: शिक्षा की दृष्टि से, पिछले साल अर्थात 2025 की तुलना में वर्ष 2026 आपको थोड़ा बेहतर लगेगा। यह साल आपको काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता हैं। शिक्षा में आप कड़ी मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन समय सीमा के अंदर सवालों का जवाब दे पाने में नाकाम रहना और व्यर्थ में समय बर्बाद करना आपके परिणामों को प्रभावित कर सकता है इसलिए आपको अपनी आदतों पर ध्यान देकर उन्हें सुधारने की सलाह दी जाती है। हालांकि, आपको प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा स्थान पाने के लिए मेहनत और लगन से प्रयास करने होंगे। नौकरी से जुड़ी परीक्षाओं में देरी होने की आशंका है।
पेशेवर जीवन: अंक ज्योतिष 2026 कहता है कि वर्ष 2026 मूलांक 2 के पेशेवर जीवन के लिए अच्छा रहेगा और यह आपको करियर में तरक्की के मार्ग पर लेकर जाएगा। साथ ही, आपको कार्यों में अहम भूमिका निभाने के अवसर आपको देगा। अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपको जल्दी ही प्रमोशन, कोई बड़ा पद या कोई गुप्त कार्य मिलने की संभावना है। ऐसे में, कार्यक्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ेगा। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में डायरेक्टर, मैनेजर या कोई महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत हैं, तो यह वर्ष आपके व्यापार को बढ़ाने और आपको अपनी एक अलग पहचान बनाने में सहायता करेगा। वर्ष 2026 की शुरुआत से लेकर अप्रैल माह के शुरुआती दिनों तक आप पर काम का बोझ, दूसरों के द्वारा वादे तोड़ना या तैयार माल से जुड़े कार्यों में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन, फिर भी इस साल आपका किसी बड़ी फर्म या समाज के किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क होने की वजह से आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। साथ ही, आपको व्यापार बढ़ाने के भी अवसर मिलेंगे इसलिए आप अपने प्रयासों को करना जारी रखें।
स्वास्थ्य: अंक ज्योतिष 2026 के अनुसार, मूलांक 2 के जातक स्वभाव से बेहद भावुक और संवेदनशील होंगे इसलिए छोटी-छोटी बातों और परिस्थितियों का प्रभाव सीधे आपके मन पर पड़ सकता है। इसके परिणामस्वरूप, आपको मन से जुड़ी समस्याएं घेर सकती हैं। ऐसे में, आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने की सलाह दी जाती है।
उपाय:
चांदी के बर्तनों का उपयोग करें और अपने बेड के पास चांदी की कील ठोकें।
सफ़ेद मोतियों की माला धारण करें या फिर चांदी की अंगूठी में मोती पहनें।
जल में कच्चा दूध मिलाएं और पीपल के पेड़ पर चंद्र देव के बीज मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें।
संभव हो तो 16 सोमवार तक व्रत रखें और शाम के समय सफेद वस्तुओं का दान करें। साथ ही पांच छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं।
आचार्य पंडित सुधांशु तिवारी
प्रश्न कुण्डली विशेषज्ञ/ ज्योतिषाचार्य
संपर्क सूत्र- 9005804317
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ